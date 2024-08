Ricevi fino a 100€ in Buoni Amazon e una carta di credito gratuita con ING

C'è una nuova promozione in corso sul sito ufficiale di ING, grazie alla quale è possibile beneficiare di due Buoni Amazon da 50 euro l'uno, per un valore complessivo di 100 euro. L'offerta è rivolta a tutti coloro che apriranno Conto Corrente Arancio Più, il conto online che offre il canone sia del conto che della carta di credito a zero mediante l'accredito dello stipendio.

Tra i vantaggi di Conto Corrente Arancio Più si annoverano anche i prelievi gratuiti sia in Italia che in Europa. Gratis inoltre i bonifici SEPA (anche quelli istantanei) e i pagamenti dei bollettini.

Come ricevere fino a 100 in Buoni Amazon con ING

Per ottenere fino a 100 euro in Buoni Regalo Amazon occorre aprire Conto Corrente Arancio Più entro il 9 settembre. Durante la fase di apertura del conto corrente occorre digitare il codice ING2024 nell'apposito campo richiesto e selezionare la carta di debito Mastercard.

Il primo acquisto che si compie con questa carta dà diritto a beneficiare del primo Buono Amazon da 50 euro. Il secondo buono invece è garantito con una spesa di almeno 500 euro entro il 29 novembre. Tutte le spese devono essere compiute con la carta di debito associata al conto.

Infine, occorre mantenere attivi Conto Corrente Arancio Più (assicurandosi di avere un saldo pari ad almeno 200 euro) e la carta di debito Mastercard, fino a quando non si riceverà il premio con i due Buoni Amazon da 50 euro l'uno via e-mail.

Per aprire il conto corrente online di ING basta collegarsi alla pagina dedicata e premere su Apri Conto Corrente Arancio.

