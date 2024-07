Ricevi fino a 100 euro in Buoni Amazon con Conto Corrente Arancio Più

La banca olandese ING ha lanciato una nuova offerta su Conto Corrente Arancio Più, il conto online che offre canone e carta di credito a zero accreditando lo stipendio o la pensione. La promozione in corso prevede fino a 100 euro in Buoni Amazon per tutti coloro che apriranno Conto Corrente Arancio Più entro il 9 settembre e spenderanno almeno 500 euro con la carta di debito Mastercard associata al conto.

Sono diversi i vantaggi del conto corrente online della banca ING. Oltre a non dover pagare il canone né del conto né della carta di credito, si hanno prelievi gratis in Italia e nei Paesi dell'Unione europea, più bonifici e SEPA istantanei e pagamento dei bollettini a costo zero.

Come ricevere fino a 100 euro in Buoni Amazon con Conto Corrente Arancio Più

Il primo passaggio prevede l'apertura di Conto Corrente Arancio Più con il codice ING2024 entro il 9 settembre. Nella fase di iscrizione, occorre inoltre scegliere la carta di debito Mastercard da associare al conto.

Il passo successivo è l'attivazione del nuovo conto: basta l'invio di un bonifico di qualsiasi importo, quindi anche solo 1 euro.

In seguito, il primo acquisto effettuato con la carta ti permetterà di ricevere un Buono Amazon da 50 euro. Per l'altro Buono Regalo da 50 euro, da usare sempre su Amazon, è sufficiente spendere almeno 500 euro con la carta di debito associata al conto entro il 29 novembre.

Infine, è indispensabile mantenere attivo il conto online con un saldo di almeno 200 euro e la carta di debito Mastercard fino a quando non si riceverà il premio via e-mail.

Puoi aprire Conto Corrente Arancio Più tramite questa pagina dedicata del sito ING.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.