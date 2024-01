Ricevi buoni Amazon fino a 150 euro richiedendo la Visa di Crédit Agricole

Crédit Agricole ha lanciato "NEXT", conto pensato per la generazione degli under 35 e che consente loro l’accesso a una carta di debito Visa senza canone per i primi due anni, che offre vantaggi e funzionalità all'avanguardia.

I vantaggi della Carta di Debito Visa legata al conto NEXT

La carta di debito Visa di Crédit Agricole garantisce massima usabilità, consentendo pagamenti online, in negozio e in tutto il mondo.

La flessibilità si estende all'utilizzo attraverso i principali wallet digitali come Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay, rendendo le transazioni più veloci e sicure. L'applicazione associata facilita operazioni bancarie, chat operative e prenotazioni in filiale con un consulente dedicato.

Tra i benefici dell'app, spiccano la funzione "pausa" per bloccare la carta in caso di smarrimento o furto, la possibilità di modificare i limiti di spesa, attivare pagamenti online e all'estero, il PIN visibile, il pagamento in tempo reale senza conoscere l'IBAN del destinatario e notifiche istantanee per monitorare i movimenti del conto.

Per i nuovi clienti under 35, Crédit Agricole presenta un'offerta imperdibile. Aprendo un conto e sottoscrivendo la Carta Debit Visa con il codice "VISA" entro il 29 febbraio, è possibile ricevere fino a 150 euro di buoni Amazon.

Efficace con una sola transazione, questo bonus di 50 euro in buoni regalo Amazon si accumula continuando a utilizzare la carta, sia online che in negozio, fino a un massimo di 100 euro.

Crédit Agricole, riconosciuto come uno dei gruppi bancari più solidi al mondo con presenza in 47 Paesi, offre una rete di filiali ampia e affidabile.

Un'opzione ideale per i giovani alle prime esperienze finanziarie, "NEXT" offre due anni senza canone e un consulente dedicato per supportare ogni esigenza finanziaria. Richiedi la tua Carta Debit Visa "NEXT" online e scopri un mondo di vantaggi personalizzati.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.