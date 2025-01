Ricevi 50€ in Buoni Regalo Amazon con il conto online Credem Link

L'ultima operazione a premi di Credem Banca consente di ricevere 50 euro in Buoni Regalo Amazon aprendo il conto corrente online Credem Link. Tra i requisiti da soddisfare vi sono l'utilizzo di un codice promozionale e l'apertura del conto entro una data specifica.

Credem Link è il conto online a canone zero di Credem Banca (Credito Emiliano). Tra le altre cose, include una carta di debito Credemcard Internazionale Mastercard a costo zero per il primo anno, un servizio di Internet Banking gratuito accessibile attraverso l'app Credem Mobile e un team di consulenti a disposizione in filiale o da remoto.

Come ricevere 50 euro in Buoni Regalo Amazon con Credem Link

Il regolamento della promozione "Conto Credem Link Ti Premia" prevede l'apertura di Credem Link entro il 31 gennaio, inserendo il codice promozionale CREDEM50 in fase di iscrizione.

Durante la registrazione del nuovo conto, occorre poi richiedere l'attivazione del servizio di firma elettronica e dei servizi accessori quali l'Internet Banking e una carta di debito a scelta tra la Credemcard Internazionale Mastercard e la Credemcard appartenente al circuito di pagamento nazionale Pagobancomat.

Dopodiché, con la carta scelta bisogna spendere almeno 1.000 euro entro il 31 marzo 2025. In alternativa, è richiesto l'accredito dello stipendio o della pensione sul conto appena aperto.

Il regolamento chiarisce inoltre che al momento dell'invio del premio è necessario che il conto sia ancora aperto. La consegna del Bonus Amazon da 50 euro avverrà a partire dal 15 maggio e non oltre il 31 maggio di quest'anno (il nome del mittente è noreply-concorsi@credem.it).

Per aprire il conto corrente Credem Link sono sufficienti pochi minuti del proprio tempo libero, oltre a un documento d'identità valido, una connessione Internet stabile e una stanza ben illuminata per completare con successo il riconoscimento tramite webcam o la fotocamera del proprio smartphone. In alternativa al documento d'identità, volendo si può usare anche l'identità digitale SPID.





*se hai bisogno di svincolare i tuoi risparmi prima dei sei mesi puoi farlo pagando una penale (minimo 100€) pari a 0,033‰ del capitale sottoscritto per ogni giorno effettivo di vita residua. Non saranno riconosciuti gli interessi.



Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.*se hai bisogno di svincolare i tuoi risparmi prima dei sei mesi puoi farlo pagando una penale (minimo 100€) pari a 0,033‰ del capitale sottoscritto per ogni giorno effettivo di vita residua. Non saranno riconosciuti gli interessi.