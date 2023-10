Ricevi 400€ di sconto sui tuoi acquisti con Carta Oro American Express

Nuova iniziativa online di American Express: tutti gli utenti che richiederanno Carta Oro entro il 23 novembre 2023, potranno ottenere 400 euro di sconto sugli acquisti effettuati con la carta di credito spendendo 8.000 euro nei primi 12 mesi. La carta di credito presenta una quota gratuita al primo anno, con la possibilità di scegliere se pagare a saldo o a rate, con una linea di credito iniziale personalizzata fino a 15.000 euro. In più permette di entrare nell'esclusivo Club Membership Rewards, con 1 punto per ogni euro speso.

Ottieni 400 euro di sconto con Carta Oro American Express

Oltre alla quota gratuita per il primo anno e la flessibilità di pagamento, Carta Oro si distingue dalle altre carte di credito per tutta un'altra serie di vantaggi, tra cui un voucher di 50 euro da spendere su Vivaticket per partecipare a un evento desiderato, 50 euro di sconto sulle prenotazioni di voli, hotel e noleggio auto, e in più due ingressi gratuiti ogni anno nei 1.200 VIP Lounge in tutto il mondo (per un valore pari a 149 euro).

La carta di credito di American Express fa parte inoltre della ristretta lista di carte più sicure al mondo. Merito di una doppia protezione - antifrode e d'acquisto - che consente ai titolari della carta di ottenere una protezione completa in caso di uso illecito della stessa oppure nell'eventualità di furto o danneggiamento del prodotto acquistato. In più si può fare affidamento su un servizio clienti a disposizione 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno, ovunque ci si trovi.

Per richiedere Carta Oro di American Express occorre avere un reddito annuale lordo di almeno 25.000 euro, essere residenti in Italia e avere un conto corrente bancario o postale all'interno del circuito SEPA. Puoi effettuare la richiesta collegandoti alla pagina dedicata sul sito ufficiale.

