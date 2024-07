Ricevi 3 mesi gratis della carta multivaluta Revolut Premium

Revolut, società fintech con sede nel Regno Unito, offre in questo momento 3 mesi gratis del piano Premium a tutti coloro che si iscrivono per la prima volta. Revolut Premium offre numerosi vantaggi, su tutti un conto multivaluta ideale per viaggiare. In più, è un'ottima soluzione per spendere, inviare denaro e risparmiare in modo intelligente.

Per aderire all'offerta occorre collegarsi alla pagina dedicata sul sito ufficiale di Revolut. La promozione è valida fino al 31 dicembre di quest'anno.

Come ricevere 3 mesi gratis di Revolut Premium

Per riscattare l'offerta di 3 mesi gratis del piano Premium bisogna innanzitutto collegarsi a questa pagina del sito Revolut e inserire il proprio numero del telefono. Fatto questo, si riceverà un link univoco per eseguire il download dell'app e completare la registrazione in pochi passaggi. Al termine della procedura comparirà un messaggio che inviterà ad eseguire l'upgrade a Premium e ricevere un periodo di prova.

Il conto multivaluta di Revolut permette di convertire somme di denaro illimitate in più di 29 valute senza commissioni di cambio, dal lunedì al venerdì. In aggiunta a ciò consente di prelevare fino a 400 euro al mese senza pagare alcuna commissione. E per i bonifici esteri si beneficia di uno sconto del 20%.

Da segnalare infine il programma fedeltà RevPoints, che permette di convertire in punti qualunque spesa effettuata con il conto, punti riutilizzabili per prenotare un hotel tramite la sezione Soggiorno oppure per convertirli in miglia aeree. Sempre riguardo ai viaggi, gli utenti che sottoscrivono il piano Premium vantano un accesso scontato a più di 1.000 lounge in tutto il mondo.

La promozione relativa ai 3 mesi gratis di Revolut Premium è disponibile su questa pagina del sito ufficiale.





Le opinioni espresse all'interno dei contenuti sono esclusivamente dell'autore e non riflettono le opinioni e convinzioni di Revolut. Tuttavia, questo sito guadagna una commissione attraverso i link di affiliazione



