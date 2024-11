Ricevi 25€ di bonus aprendo il conto online HYPE Premium

Se stai prendendo in considerazione l'apertura di un nuovo conto online, ti segnaliamo l'offerta di HYPE Premium, il conto all inclusive della fintech italiana, che consente di ottenere 25 euro di bonus di benvenuto utilizzando in fase di apertura il codice promo CIAOHYPER.

Con il conto online HYPE Premium si hanno pagamenti e prelievi gratis in tutto il mondo, una carta di debito World Elite Mastercard, un'assistenza prioritaria anche tramite l'app di messaggistica istantanea WhatsApp e un'assicurazione inclusa su spese mediche, shopping online e viaggi. Il costo mensile del canone è pari a 9,90 euro.

Per completare la registrazione al conto Premium di HYPE e beneficiare così dell'offerta occorre collegarsi a questa pagina del sito ufficiale di HYPE.

Come ricevere 25 euro di bonus con HYPE Premium

Di seguito vi riportiamo i passaggi da completare per ricevere il bonus di benvenuto di 25 euro offerto da HYPE per i nuovi clienti che scelgono di aprire il conto online Premium.

Andare sulla pagina dedicata ad HYPE Premium del sito HYPE.

Fare clic su Registrati o Apri conto HYPE Premium per procedere con l'apertura del conto.

Nella fase di iscrizione inserire nel campo apposito il codice promozionale CIAOHYPER.

Una volta che il conto è attivo, spendere almeno 50 euro con la carta fisica o virtuale associata al conto entro 30 giorni dall'apertura del conto.

Tra i servizi inclusi in HYPE Premium si annoverano prelievi gratuiti in tutto il mondo, in qualsiasi valuta e senza costi, le ricariche senza limiti della carta associata al conto, bonifici istantanei gratis e zero commissioni su bollette, bollettini e ricariche. E a proposito di carta, associata al conto Premium gli utenti trovano la carta di debito esclusiva World Elite Mastercard.

A tutto questo infine si aggiunge l'assicurazione all inclusive con copertura delle spese mediche, rimborso per lo smarrimento del bagaglio o per il ritardo del volo aereo, e l'accesso esclusivo a oltre mille lounge aeroportuali di tutto il mondo.





Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per dettagli e condizioni, vai su http://www.hype.it/trasparenza e consulta i fogli informativi



Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.