Ricevi 2 mesi gratis del conto aziendale Qonto con questo codice

Qonto è un conto aziendale online con carte business incluse in ogni piano e assistenza garantita sette giorni su sette. I clienti possono scegliere di aggiungere al proprio conto carte premium con limite di spesa fissato a 200.000 euro al mese, insieme a carte Instant e carte virtuali.

I prezzi dei piani partono da 9 euro al mese, con addebito annuale di 108 euro (piano Basic). A questo proposito, ti segnaliamo il codice esclusivo HTMLX3, che offre due mesi gratis sui piani Essential, Smart o Basic. In alternativa, lo stesso codice può essere utilizzato per ottenere 58 euro di sconto sul piano annuale, con addebito al termine del primo mese di prova gratuita.

Come ricevere 2 mesi gratis del conto aziendale Qonto

Per ottenere due mesi gratis di Qonto è sufficiente inserire il codice promozionale HTMLX3 nell'apposito campo coupon durante la fase di apertura del conto. Come già spiegato nell'introduzione, il codice vale per i piani Essential, Smart o Basic. Essential è il piano più economico pensato da Qonto per le microimprese, cioè quelle aziende che poggiano su un massimo di 9 collaboratori. Basic e Smart sono invece i due piani iniziali previsti per lavoratori freelance, liberi professionisti e ditte individuali.

Oltre a un conto completo, a cui possono essere associate carte aziendali affidabili e personalizzabili, tra le sue funzionalità Qonto offre la fatturazione elettronica, un'ottimizzazione della gestione delle spese aziendali e una nuova gestione contabile della propria attività, con la digitalizzazione delle ricevute, la categorizzazione delle spese, l'invio e conservazione delle fatture elettroniche nell'app Qonto, più un processo automatizzato relativo all'importazione delle fatture dei fornitori.

Puoi usare il codice promozionale HTMLX3 su questa pagina del sito ufficiale Qonto.





Il codice sconto dà diritto a 2 mesi gratuiti sul piano mensile Essential o Smart o Basic oppure 58€ di sconto sul piano annuale, addebitato dopo 1 mese di prova gratuita. Il codice sconto non è cumulabile con altri codici sconto, è riservato esclusivamente a nuovi clienti e, per la sua attivazione, deve essere inserito in fase di registrazione online. Nel caso in cui il destinatario eserciti il proprio diritto di recesso, dopo aver utilizzato il codice sconto, quest’ultimo si intenderà definitivamente utilizzato. Ai clienti che utilizzano un codice sconto si applicano le Condizioni Generali di cui al Contratto Quadro Servizi Pagamento disponibile su qonto.com. Qonto si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio e per qualsivoglia ragione, di sospendere, terminare o cambiare i termini della promozione in qualsiasi momento.



Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.Il codice sconto dà diritto a 2 mesi gratuiti sul piano mensile Essential o Smart o Basic oppure 58€ di sconto sul piano annuale, addebitato dopo 1 mese di prova gratuita. Il codice sconto non è cumulabile con altri codici sconto, è riservato esclusivamente a nuovi clienti e, per la sua attivazione, deve essere inserito in fase di registrazione online. Nel caso in cui il destinatario eserciti il proprio diritto di recesso, dopo aver utilizzato il codice sconto, quest’ultimo si intenderà definitivamente utilizzato. Ai clienti che utilizzano un codice sconto si applicano le Condizioni Generali di cui al Contratto Quadro Servizi Pagamento disponibile su qonto.com. Qonto si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio e per qualsivoglia ragione, di sospendere, terminare o cambiare i termini della promozione in qualsiasi momento.