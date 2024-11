Ricevi 100 euro di Buono Regalo Amazon con SelfyConto

L'apertura del conto online SelfyConto di Banca Mediolanum offre la possibilità di ricevere un Buono Regalo Amazon da 100 euro. Questo grazie all'ultima iniziativa dell'istituto bancario meneghino, che prevede l'accredito mensile dello stipendio o una spesa di almeno 500 euro al mese.

SelfyConto è un conto corrente online a canone zero per tutti il primo anno e fino a 30 anni per gli under 30, azzerabile in via promozionale fino al 31 dicembre 2027. Lo stesso discorso vale per i bonifici, sia quelli ordinari che quelli istantanei. Inoltre, all'apertura del conto, si riceve una carta di debito Mastercard a canone zero per il primo anno.

Il conto SelfyConto si può aprire direttamente online tramite questa pagina del sito Banca Mediolanum.

Come ricevere 100 euro di Buono Regalo Amazon con SelfyConto

L'operazione a premi Promo Selfy edizione novembre 2024 prevede l'apertura del conto online SelfyConto entro il 20 dicembre, con perfezionamento del contratto entro il 3 gennaio 2025. Una volta aperto il conto corrente, con l'accredito dello stipendio o una spesa mensile pari a 500 euro si ottiene un Buono Amazon da 100 euro.

Al momento dell'apertura del conto si può richiedere anche la carta di credito Mediolanum Credit Card. Quest'ultima permette di scegliere tra Visa o Mastercard, il colore preferito e l'inserimento o meno di una proprio foto, così da rendere la carta ancora più personalizzata. Poi, dopo il primo anno di quota gratuita, la quota annuale è pari a 20 euro.

Tornando invece all'apertura del conto, sono richiesti un documento d'identità valido e il codice fiscale, più il proprio smartphone e un indirizzo e-mail valido. Per l'identificazione Banca Mediolanum mette a disposizione lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), il bonifico e la webcam).

L'iniziativa riguardante il conto online SelfyConto scade il 20 dicembre: maggiori dettagli su questa pagina del sito Banca Mediolanum.

