Ricevere pagamenti senza sorprese: tutto con il POS Axerve

Smart POS Easy è il terminale di pagamento con formula a canone fisso mensile senza commissioni ideato per tutte quelle realtà che hanno un numero elevato di transazioni elettroniche. In questo modo con la soluzione di Axerve non si pagano le commissioni sulle singole transazioni ma si ha un canone mensile fisso che varia a seconda del volume degli incassi annui. Richiedi ora Smart POS Easy.

Smart POS Easy e myStore, gli strumenti Axerve per i pagamenti elettronici

La soluzione business prevista da Axerve prevede due strumenti: il terminale di pagamento POS PAX A920 Pro e la dashboard myStore. Il terminale di pagamento è il POS PAX A920 Pro con sistema operativo Android. Ha un design elegante e particolarmente comodo che integra tecnologie e funzionalità utili per tutte le necessità. È infatti dotato di display touch, della connessione Wi-Fi e 4G (grazie alla SIM inclusa) e della stampante integrata per l’emissione degli scontrini.

Con il POS PAX A920 Pro si possono accettare tutte le tipologie di pagamento (anche le carte contactless e i wallet digitali come Apple Pay e Google Pay) con accredito entro il giorno lavorativo successivo su qualsiasi conto corrente italiano. Non serve, quindi, aprire un conto separato, ma è possibile mantenere il proprio IBAN sul quale far confluire le entrate ottenute con i pagamenti elettronici.

L’altro strumento di Axerve è la dashboard myStore dalla quale monitorare tutte le transazioni, visualizzare e scaricare le ricevute e gestire i vari pagamenti. Inoltre nella dashboard possono essere integrati gli altri prodotti Axerve per ottimizzare la gestione finanziaria della propria attività.

Smart POS Easy di Axerve è disponibile con due soluzioni: canone mensile a 17€ + IVA (per incassi fino a 10000€ all’anno) e canone mensile a 22€ + IVA (per incassi fino a 30000€ all’anno). Una soluzione comoda, pratica e conveniente pienamente conforme al bonus fiscale del 30%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.