Ricarica sempre i tuoi device con il powerbank solare da 24.000mAh: OFFERTA PAZZESCA

Un powerbank solare è un dispositivo portatile di ricarica che utilizza pannelli solari per catturare l'energia solare e convertirla in elettricità. Oggi il powerbank solare X-Dragon è in sconto su Amazon del 19% e viene proposto al prezzo finale di 19,99€.

Powerbank solare da 24.000mAh in sconto su Amazon

Il powerbank solare con una grande capacità da 24000 mAh rappresenta una soluzione affidabile per mantenere i dispositivi elettronici carichi durante le attività all'aperto. Dotato di una batteria ai polimeri di litio di alta qualità, offre un'eccezionale autonomia, consentendo di ricaricare un iPhone 8 fino a 7,5 volte, iPhone X e Galaxy S8 fino a 5 volte, e iPad Mini4 oltre 3 volte.

Con doppio ingresso da 2 A e uscita da 2,4 A, questo powerbank permette di risparmiare tempo durante la ricarica, con un chip IC intelligente che gestisce due porte da 2,4 A per caricare contemporaneamente due dispositivi. La presenza di una bussola e 2 LED luminosi lo rende ideale per le attività all'aperto, come campeggio ed escursionismo, offrendo anche una modalità SOS con le lampade LED utilizzabili come torcia.

Il dispositivo è progettato con un caricabatterie a energia solare, dotato di un pannello solare compatto che consente la ricarica anche sotto la luce del sole. La sicurezza è una priorità, con certificazioni FCC, RoHS e CE, oltre a protezioni da sovratensione, cortocircuito e misure avanzate per garantire la sicurezza di voi e dei vostri dispositivi.

Inoltre, l'opzione di ricarica tramite ingresso micro e USB C offre flessibilità aggiuntiva. Un compagno affidabile per le vostre avventure all'aperto, garantendo che la vostra connettività rimanga sempre carica e pronta all'uso.

Oggi su Amazon, in occasione delle offerte Black Friday, il powerbank solare da 24.000mAh è in sconto del 19% per un prezzo finale di 19,99€.

