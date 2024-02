Ricarica IN UN ATTIMO il tuo iPhone 15 con il Caricatore da 25W a SOLI 4 EURO

Se vuoi avere il tuo iPhone sempre carico e pronto all'utilizzo, non farti scappare questa occasione unica! Oggi su Amazon il Caricatore rapido da 25W per iPhone 15 è disponibile ad un prezzo assurdo di soli 4 euro grazie ad un mega sconto del 38%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Questo articolo ad un prezzo così basso non si era mai visto, approfittane subito!

Caricatore rapido da 25W per iPhone 15: energia sempre a portata di mano

Questo Caricatore rapido da 25W per iPhone 15 è uno strumento indispensabile da avere sempre con sè.

Può caricare rapidamente il vostro for iPhone 15 Pro Max dallo 0% al 60% in meno di mezz'ora: fornisce al dispositivo una velocità di ricarica tre volte superiore rispetto al caricatore originale da 5W e aiuta a lavorare in modo efficiente e a risparmiare tempo.

È dotato di molteplici sistemi di protezione contro sovracorrente, surriscaldamento, sovratensione e cortocircuito, mentre il chip intelligente integrato filtra automaticamente le correnti instabili per caricare il dispositivo in modo rapido e sicuro. Inoltre, l'esterno del caricabatterie è realizzato in materiale robusto e durevole, resistente alle cadute e non facilmente danneggiabile.

È compatibile non solo con iPhone 15 Pro Max/15 Pro/15 Plus/15, ma anche con iPad Pro, iPad Air, Samsung Galaxy, Google Pixel 7pro, Xiaomi, Huawei e tutti i dispositivi smart USB C. In più è compatto e leggero, facile da trasportare.

Viene fornito con un cavo di ricarica da USB C a USB C da 2 metri. Il cavo di ricarica è sufficientemente robusto e durevole per una ricarica continua e stabile, in grado di sopportare decine di migliaia di curve e ripetute disconnessioni. La lunghezza del cavo di ricarica è progettata per consentire di regolare liberamente la posizione a letto e sul divano.

