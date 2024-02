Ricarica il tuo smartphone in auto con il caricatore USB-C al 25% DI SCONTO

Il caricatore per auto USB-C da 30W di VOLTME è una soluzione avanzata per la ricarica veloce dei dispositivi durante gli spostamenti. Dotato di due porte USB-C, questo caricatore consente di caricare due dispositivi contemporaneamente. Con la capacità di caricare fino al 50% della batteria di un iPhone 14 Pro Max in circa 30 minuti, questo caricatore si rivela particolarmente utile per coloro che sono sempre in movimento.

La ampia compatibilità del caricatore lo rende adatto a una vasta gamma di dispositivi USB-C, inclusi telefoni, tablet e altro ancora. Realizzato in lega di alta qualità, il caricatore da auto USB C è progettato per essere sicuro e resistente.

La superficie antigraffio protegge gli interni del veicolo, mentre la spina USB C con LED morbido facilita l'individuazione della connessione anche al buio. Il caricatore offre protezioni multiple contro surriscaldamento, sovratensione e sovracorrente, garantendo una ricarica sicura per i dispositivi collegati.

Supporta protocolli che consentono al caricatore di erogare in modo intelligente la potenza in base al dispositivo collegato, assicurando una carica veloce e sicura. Con le due porte USB-C, è possibile ottimizzare la velocità di ricarica, consentendo di caricare due dispositivi contemporaneamente.

Su Amazon, oggi, è presente uno sconto del 25% sul caricatore per auto USB-C che viene venduto al prezzo totale di 9,55€. Approfittane adesso e subito!