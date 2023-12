Ricarica il tuo iPhone direttamente con la cover con MagSafe integrato: OFFERTISSIMA di Amazon

La custodia Slim Series offre una protezione affidabile e sottile per il tuo iPhone 14 Pro. Facile da applicare, questa custodia è progettata per resistere agli impatti garantendo una difesa robusta contro cadute accidentali.

Con uno spessore ultrasottile e un design tascabile, la custodia presenta bordi rialzati attorno allo schermo per offrire una protezione extra al touchscreen. Questo significa che anche in caso di caduta, gli angoli più vulnerabili del dispositivo sono ben difesi.

Le custodie Slim Series sono progettate con la compatibilità MagSafe in mente. I magneti integrati sono perfettamente allineati per rendere la ricarica wireless più veloce e semplice che mai. La connessione con accessori MagSafe è un gioco da ragazzi, grazie ai magneti integrati che consentono di connettere e rimuovere gli accessori in modo fluido.

Per una protezione completa a 360 gradi, puoi abbinare la tua custodia Slim Series a una protezione per lo schermo OtterBox resistente ai graffi e duratura. Questa combinazione offre una difesa totale per il tuo prezioso iPhone 14 Pro, proteggendolo da urti, graffi e cadute. Mantenendo la compatibilità con iPhone 14 Pro, la custodia Slim Series non solo offre sicurezza, ma si integra anche perfettamente con il design del tuo dispositivo, garantendo che il tuo iPhone rimanga protetto senza compromettere lo stile.