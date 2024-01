Ricarica il tuo iPhone con il Powerbank Magsafe al 30% DI SCONTO

La powerbank McDodo "Flow Color" Magnet si distingue per il suo design unico del meccanismo magnetico, che supporta la ricarica wireless fino a 15W grazie alla tecnologia Magsafe. Con 28 magneti potenti disposti in doppia disposizione circolare, offre una doppia forza attrattiva e un preciso allineamento tra la powerbank e il dispositivo.

Il suo supporto per vari scenari di ricarica include la ricarica wireless a 15W e la ricarica rapida PD da 20W, con tecnologia avanzata di controllo elettronico per una ricarica più veloce e senza ingombri di cavi. Il design con silicone organico liquido conferisce una sensazione raffinata al tocco e una forte capacità antiscivolo e antiurto, garantendo un'aderenza sicura su diverse superfici.

Per la protezione sicura, la powerbank è dotata di un sensore di temperatura NTC per monitorare e controllare la temperatura in tempo reale, insieme a dispositivi di protezione da sovraccarico, sovratensione e sovracorrente.

Con una potente capacità della batteria da 20000mAh e un efficiente sistema di gestione della batteria, offre stabilità nelle operazioni di carica e scarica in un formato più piccolo e compatto rispetto alle powerbank simili, garantendo vera mobilità e comodità con un peso di soli 0,76 libbre.

Oggi Amazon pensa alla ricarica rapida e comoda del tuo iPhone e lo fa applicando un coupon equivalente ad un 30% di sconto sul powerbank magsafe da 20.000mAh che viene venduto a 41,99€. Approfittane subito!