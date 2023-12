Ricarica il tuo iPhone con il caricatore Mag-Safe AD UN PREZZO IRRISORIO (-38%)

La Stazione di Carica Mag-safe Wireless 3 in 1 offre un'eccellente soluzione di ricarica simultanea per iPhone, AirPods Pro/2/3/Pro 2 e iWatch Ultra/8/7/6/SE/5/4/3/2. Utilizzando l'adattatore QC3.0 18W incluso, fornisce una ricarica veloce fino a 15W per iPhone 14/13/12/11/Pro/Pro Max/XS/X, 5W per Airpods 3/2/Pro/Pro 2, e 2,5W per iWatch Ultra/8/7/SE/6/5/4/3/2.

Dotata di un design con angolo multi-supporto, questo caricatore consente di variare facilmente le posizioni di ricarica, trasformandosi in un pratico supporto per il telefono. Questo offre la flessibilità di caricare l'iPhone in modalità orizzontale per la visione di video o in modalità ritratto per messaggistica e riconoscimento facciale.

Il caricabatterie è caratterizzato da un materiale in silicone morbido pieghevole, riducendo lo spazio occupato e rendendolo facilmente trasportabile. L'operazione "Snap and Charge" consente una connessione magnetica senza sforzo per iPhone serie 14/13/12 con Mag-Safe, facilitando l'allineamento e la rimozione senza la necessità di scollegare il cavo di ricarica.

La stazione prioritizza la sicurezza e la salute, integrando un chip intelligente, un foglio di isolamento magnetico professionale e protezioni multiple come sovratensione, sovracorrente e controllo della temperatura per un'esperienza di ricarica sicura e affidabile per te e la tua famiglia. Un dispositivo, dunque, ormai fondamentale per tutti i possessori di uno smartphone o un device di casa Apple.

Oggi su Amazon è presente uno sconto davvero super sul caricatore Mag-Safe: 38% di risparmio per un costo d'acquisto totale di 28€.