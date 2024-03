Ricarica CONTEMPORANEAMENTE i tuoi dispositivi con il Power Bank a SOLI 21€

Finalmente non dovrai più preoccuparti di rimanere con i tuoi dispositivi Apple scarichi, soprattutto se sei spesso fuori casa, grazie al Power Bank magnetico VRURC! Oggi è disponibile su Amazon a soli 21 euro grazie ad un coupon di sconto del 40% da applicare al momento dell'ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, i coupon sono in esaurimento e gli articoli stanno andano a ruba!

iPhone sempre carico con il Power Bank magnetico VRURC

Il Power Bank magnetico VRURC è un accessorio indispensabile per non rimanere mai a corto di energia.

Supporta la ricarica wireless di iPhone, Apple Watch e Airpods e può ricaricare contemporaneamente più dispositivi Apple. A differenza dei caricabatterie wireless tradizionali, questo modello non necessita di essere collegato a una presa di ricarica ed è pieghevole a 90°.

Le dimensioni del prodotto sono ridotte e super compatte: sta facilmente in tasca o in borsa quindi è la buona scelta se sei spesso in viaggio o comunque fuori casa. Complessivamente è dotato di una porta di uscita USB C e 3 porte di ingresso (illuminazione IN e due ingressi di tipo C). La porta USB C da 22,5 W può fornire il 60% di ricarica rapida dell'elettricità per il tuo telefono in 30 minuti. L'uscita wireless di iPhone e iWatch supporta rispettivamente fino a 15 W e 2,5 W.

Il caricabatterie ha un chip intelligente integrato (aggiornato al 2023) con una funzione di protezione dal surriscaldamento notevolmente migliorata. Questo vuol dire che può proteggere il tuo dispositivo da sovracorrente, sovratensione, cortocircuito, surriscaldamento e altri effetti di ricarica.

