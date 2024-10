RevPoints: un motivo (gratuito) in più per scegliere Revolut, come funzionano

Revolut è oramai un punto di riferimento per tantissimi risparmiatori italiani, mettendo a disposizione un conto con carta abbinata a canone zero e la possibilità di attivare i piani a pagamento per aggiungere tante funzionalità aggiuntive. Per la gestione delle spese quotidiane, scegliere Revolut è oggi la mossa giusta in tantissimi casi.

A rendere ancora più interessante il servizio offerto da Revolut ci sono i RevPointsRevPoints. Si tratta di punti che possono essere accumulati per ottenere premi e ricompense. Il meccanismo è molto semplice: effettuando acquisti con la carta Revolut (di qualsiasi tipo) si ottengono punti che potranno poi essere convertiti nelle ricompense messe a disposizione dall'istituto.

Con i RevPoints è possibile acquistare miglia aeree, per viaggiare a prezzo ridotto (o anche per ottenere voli gratis), ottenere sconti su soggiorni ed esperienze ed effettuare acquisti su store partner, pagando con i punti invece che con il denaro presente sulla propria carta. L'accesso al programma che consente di accumulare i punti è gratuito. Basta aprire un conto Revolut tramite la procedura riportata qui di sotto.

Come funzionano i RevPoints

Il meccanismo alla base dell'accumulo dei RevPoints è semplice: basta effettuare acquisti con la carta Revolut, sempre inclusa in tutte le versioni del conto, per accumulare punti. Il rapporto tra euro spesi e punti accumulati cambia in base alla versione di Revolut secondo questo schema:

piano Standard : 1 punto per ogni 10 euro spesi

: 1 punto per ogni 10 euro spesi piano Plus : 1 punto per ogni 10 euro spesi

: 1 punto per ogni 10 euro spesi piano Premium : 1 punto per ogni 4 euro spesi

: 1 punto per ogni 4 euro spesi piano Metal : 1 punto per ogni 2 euro spesi

: 1 punto per ogni 2 euro spesi piano Ultra: 1 punto per ogni euro speso

Revolut offre un bonus (fino a 10.000 punti) per chi effettua un upgrade da un piano di livello inferiore a uno di livello superiore. Ad esempio, passando dal piano Standard al piano Premium si riceveranno 2.500 punti.

Per scegliere la versione di Revolut su cui puntare basta seguire il link qui di sotto.





Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.