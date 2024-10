RevPoints di Revolut ti permette di viaggiare gratis: ecco come

Revolut offre ai suoi clienti un interessante programma fedeltà chiamato RevPoints: in parole povere, ogni tuo acquisto può diventare fonte di risparmio e di guadagno. Ti spieghiamo subito in che modo.

Come funziona RevPoints di Revolut

Il programma RevPoints di Revolut, a seconda del piano che avrai scelto, ti permette di accumulare fino a un punto per ogni euro speso con la tua carta Revolut fisica o virtuale. A quel punto, potrai riscattare le tue ricompense in miglia aeree, sconti su hotel e tante altre offerte.

Il vantaggio più interessante è proprio questo perché la conversione dei punti in miglia aeree è valido con compagnie come KLM, British Airways, Air France e Iberia. Inoltre, per ogni prenotazione di Soggiorni fatta tramite l’app Revolut, guadagni il doppio dei punti, mentre con le sfide di abitudini sane, che trovi sempre nell'app, puoi guadagnare altri punti semplicemente impostando e rispettando un budget di spesa.

Per guadagnare ancora di più puoi effettuare l'upgrade del tuo piano cosi da sbloccare ancora più punti e bonus esclusivi. Se non hai ancora una carta Revolut, non ti rimane che richiederla e cominciare subito a guadagnare per viaggiare in modo ultra vantaggioso.





