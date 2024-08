RevPoints: come funziona il programma che fa risparmiare gli utenti Revolut

Revolut è, sempre di più, un punto di riferimento del mercato bancario, rappresentando la scelta giusta per tutti gli utenti alla ricerca di un conto con carta abbinata pensato per gestire le spese quotidiane e accedere a vari servizi aggiuntivi.

Di recente, il servizio da Revolut si è arricchito con l'arrivo dei RevPoints. Si tratta di un sistema di punti che gli utenti Revolut possono accumulare effettuando acquisti con la carta. In base al piano scelto, è possibile ottenere fino a 1 punto per ogni euro speso.

I RevPoints possono poi essere convertiti in premi di vario tipo. I punti possono "diventare" miglia aeree, soggiorni o anche sconti per l'acquisto di prodotti e servizi di aziende partner.Per tutti i nuovi clienti, inoltre, c'è la possibilità di iniziare ad accumulare punti con la prova gratuita di 3 mesi di Revolut Premium, una delle versioni più complete del conto, normalmente proposta al costo di 9,99 euro al mese.

Per iniziare la prova gratuita basta visitare il sito ufficiale di Revolut. Tale prova non ha vincoli ed è possibile anche passare al piano a canone zero, Revolut Standard. Di seguito tutti i dettagli.

RevPoints e altri vantaggi: ecco perché scegliere Revolut

Con Revolut è possibile accedere a un conto con carta abbinata, ricco di vantaggi e servizi aggiuntivi. Si tratta della scelta giusta per gestire le spese quotidiane, effettuare transazioni in valuta diversa dall'euro (grazie all'assenza di commissioni, con un limite che varia in base al piano scelto) e sfruttare servizi finanziari di vario tipo che si sommano ai tradizionali servizi bancari, dai bonifici senza commissioni alla carta abbinata, proposta senza costi aggiuntivi.

Revolut è disponibile con vari piani. Tra le opzioni disponibili c'è il piano Premium, dal costo di 9,99 euro al mese ma richiedibile con una prova gratuita di 3 mesi, senza alcun vincolo. Per accedere all'offerta basta premere sul box qui di sotto.





Le opinioni espresse all'interno dei contenuti sono esclusivamente dell'autore e non riflettono le opinioni e convinzioni di Revolut. Tuttavia, questo sito guadagna una commissione attraverso i link di affiliazione



Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.Le opinioni espresse all'interno dei contenuti sono esclusivamente dell'autore e non riflettono le opinioni e convinzioni di Revolut. Tuttavia, questo sito guadagna una commissione attraverso i link di affiliazione