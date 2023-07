Revolut ti regala 3 mesi Premium gratuiti! Iscriviti ora

Revolut ritorna nuovamente a regalare 3 mesi Premium gratuiti se aprite il conto adesso. Registratevi in pochi minuti nel sito relativo all'offerta per ottenere subito tutti i vantaggi di un conto che permette di inviare denaro in qualsiasi parte del mondo, senza alcun limite.

Con Revolut è facile gestire i propri soldi e le spese. Terminate in qualsiasi momento un abbonamento, oppure ottenete sconti esclusivi nei vostri acquisti, pagando con comodità attraverso i portafogli digitali di Google Pay e Apple Pay, entrambi supportati dalla carta fornita con il conto.

Revolut: tutti i vantaggi del conto corrente

Revolut è un conto disponibile in diverse tipologie di piani: Start, totalmente gratuito, Plus, Premium, Metal e Ultra. Il piano Premium, che è possibile provare gratuitamente per 3 mesi, fornisce funzionalità che agevolano le attività di risparmio, spesa, ma anche investimento, con il vostro conto corrente.

Gli utenti Premium possono inviare somme o spendere senza limiti in più di 29 valute in tutto il mondo senza commissioni e con i tassi di cambio più convenienti. Volete andare in vacanza? Prenotate direttamente con Revolut per avere accesso a tariffe esclusive, senza alcun costo di prenotazione e con il 5% di cashback istantaneo. Include anche coperture mediche e dentistiche d'emergenza valide ovunque, così come quelle sui, viaggi, sui voli in ritardo e sui bagagli, per stare tranquilli in qualsiasi situazione.

Con Revolut Premium l'invio di bonifici nazionali è illimitato, ed è possibile inviare denaro all'estero con il 40% di sconto sulle commissioni di ogni bonifico internazionale. Tutto è facilmente monitorabile nell'app.

Il conto è abbinato a una carta di debito MasterCard World Elite, che verrà inviata con consegna veloce una volta aperto il conto. Consente anche di pagare con i portafogli digitali Google Pay e Apple Pay e di prelevare fino a 400€ al mese senza commissioni, in tutti gli ATM del mondo.

Aprite ora Revolut e provate con mano tutti benefici offerti dal conto Premium.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.