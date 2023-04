Revolut ti regala 3 mesi di Premium: scopri come approfittarne subito

Vuoi trasformare le tue finanze e vivere uno stile di vita globale? Allora non perdere l’occasione di aprire un conto Revolut e ricevere gratuitamente tre mesi di Premium, il piano che ti offre vantaggi esclusivi per risparmiare, spendere e investire in maniera più intelligente.

Revolut è l’app che ti permette di gestire il tuo denaro in modo semplice, sicuro e conveniente. Scarica l’app ora e scopri perché oltre 16 milioni di persone hanno scelto Revolut.

Per iscriverti non devi far altro che lasciare il tuo numero sulla pagina ufficiale del sito e seguire tutte le istruzioni per procedere all'apertura del conto. L'offerta è valida solo per i nuovi clienti.

Scopri tutti i vantaggi di Revolut Premium

Con Revolut Premium, potrai:

Cambiare e inviare somme illimitate di denaro in oltre 29 valute a ottimi tassi di cambio e senza commissioni dal lunedì al venerdì

e senza commissioni dal lunedì al venerdì Prelevare fino a 400 € al mese senza commissioni dai bancomat della nostra rete, a livello internazionale

dai bancomat della nostra rete, a livello internazionale Scegliere tra una gamma di design esclusivi per la tua carta Premium e riceverla subito con la consegna espressa gratuita per la prima carta

e riceverla subito con la consegna espressa gratuita per la prima carta Prenotare il viaggio perfetto con Soggiorni e ottenere fino al 5% di cashback istantaneo quando prenoti

istantaneo quando prenoti Viaggiare ovunque con una copertura medica e dentistica d’emergenza globale , l’assicurazione sui voli in ritardo e il bagaglio e la copertura per gli sport invernali

, l’assicurazione sui voli in ritardo e il bagaglio e la copertura per gli sport invernali Dormire sonni tranquilli con la copertura per gli acquisti in caso i tuoi articoli vengano danneggiati o rubati, il periodo di 90 giorni per il reso, e la copertura assicurativa per biglietti ed eventi

in caso i tuoi articoli vengano danneggiati o rubati, il periodo di 90 giorni per il reso, e la copertura assicurativa per biglietti ed eventi Aprire fino a due conti Junior per aiutare i più giovani a consolidare le proprie competenze in materia di denaro

E molto altro ancora.

Sarebbe assurdo insomma lasciarti scappare questa offerta limitata: apri un conto Revolut oggi stesso e goditi tre mesi di Premium gratis. Dopo i tre mesi, potrai continuare a usufruire dei vantaggi Premium a soli 7,99 € al mese o passare al piano Standard gratuito. La scelta è tua.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.