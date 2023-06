Revolut ti regala 3 mesi di premium gratis. Apri ora il conto!

Revolut è un conto corrente gestibile da smartphone, che consente di ricevere e inviare denaro con un tocco del vostro pollice! Risparmiate soldi oppure condividete i fondi con altre persone, in oltre 200 paesi, grazie alle funzionalità incluse. Potrete inoltre vincere premi o beneficiare di sconti sui vostri acquisti. Aprite ora il conto per ottenere 3 mesi Premium gratuiti!

Revolut è un conto molto flessibile, che consente di inviare denaro agevolmente anche a chi è all'estero. Include assicurazioni e benefici aggiuntivi per chi viaggia, utilizzando i più recenti standard di sicurezza finanziari durante le transazioni.

Revolut: ecco cosa offre il conto corrente

Il conto Revolut è veramente semplice da gestire, grazie alla sua app, disponibile per Android e iOS, che raggruppa tutto in un unico posto. Inviate o ricevete denaro da amici in Italia o all'estero da più di 200 paesi, per farlo basta un tocco! Potete anche facilmente bloccare abbonamenti indesiderati oppure vincere dei premi esclusivi attraverso la sezione "Offerte", in cui è anche possibile risparmiare sui vostri acquisti.

Siete dei viaggiatori? Allora questo è sicuramente il conto che fa per voi, grazie alla possibilità di spendere nella valuta locale, con un tasso di cambio reale, o di risparmiare con i pass per i lounge aeroportuali. Con la sezione "Soggiorni" sarete invece in grado di prenotare un alloggio in qualsiasi parte del mondo, senza commissioni e con un cashback del 10%.

Revolut garantisce il massimo della sicurezza per qualsiasi transazione, grazie a un sistema che tiene sotto costante controllo il vostro conto, in modo da avvertirvi nel caso siano stati effettuati dei movimenti sospetti e richiedervi una verifica aggiuntiva per salvaguardarvi da possibili azioni fraudolente.

Come ottenere gratis i 3 mesi Premium

Iscriversi a Revolut per beneficiare dei 3 mesi premium in omaggio è veramente facile. Basterà recarsi nella pagina dell'offerta e inserire il proprio numero di telefono nel riquadro che trovate in alto. Fate quindi clic su "Inizia subito" per ricevere un link univoco da cui scaricare l'app.

Registratevi inserendo i vostri dati per aprire rapidamente il conto. Quando vi verrà richiesto, eseguite l'aggiornamento all'account Premium e ricevete la prova in omaggio.

