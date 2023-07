Revolut: registrati ORA per 3 mesi gratis del piano Premium

Revolut Premium è il piano ideale per chi desidera risparmiare, ma allo stesso tempo spendere e investire in modo più intelligente. Si rivolge soprattutto a chi ama viaggiare all'estero, grazie a cambi valuta illimitati in oltre 29 valute e senza commissioni dal lunedì al venerdì. E non solo.

In queste ore chi si iscrive a Revolut tramite questo link riceve 3 mesi in regalo di Premium, che di listino costa 7,99 euro al mese. Puoi accedere all'offerta anche cliccando sul link qui sotto.

Revolut Premium gratis per 3 mesi iscrivendoti ora

Quando abbiamo scritto "e non solo" qui sopra non era una minaccia. Più che altro chiamalo indizio. Se si continua la lista dei vantaggi offerti dal piano Premium di Revolut ai viaggiatori, dobbiamo aggiungere ad esempio la possibilità di usufruire fino al 5% di cashback dalle prenotazioni compiute tramite la sezione Soggiorni dell'app ufficiale.

Senza dimenticare l'assicurazione di viaggio che offre una copertura medica e dentistica d'emergenza globale, insieme alla copertura sui voli in ritardo e l'assicurazione sulle valigie. Così da partire con più sicurezze e meno stress.

Inoltre Premium ti permette di prelevare fino a 400 euro al mese senza commissioni, beneficiare di una protezione a copertura degli acquisti online del valore di 2.500 sterline e un'estensione del periodo di reso fino a 90 giorni. Non puoi partecipare a un evento per un imprevisto? Non preoccuparti, riceverai il rimborso dei biglietti fino a un valore massimo pari a 1.000 sterline.

Registra ora un nuovo account su Revolut tramite questa pagina per ottenere 3 mesi di Premium gratis e sfruttare il nuovo piano già durante la tua prossima vacanza estiva.

