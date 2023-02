Revolut Pro: fino all'1% di cashback sugli acquisti

Revolut è uno conti online/carte di debito più diffuse e apprezzate in circolazione.

Non tutti però sanno che, attraverso la formula Revolut Pro, è possibile elevare questo strumento di pagamento, integrandolo nel contesto di una partita IVA.

Che si tratti di un'attività come liberi professionisti, ditte individuali, freelance o, molto più semplicemente, di un secondo lavoro, Revolut Pro offre una soluzione specifica e vantaggiosa al contesto commerciale.

Tra i tanti vantaggi vi è la possibilità di ottenere fino all'1% di cashback sugli acquisti effettuati tramite la carta in questione. Un vantaggio non da poco, visto l'utilizzo della stessa per il lavoro.

Per ottenere questo vantaggio è necessario:

accedere al sito ufficiale di Revolut;

di Revolut; inserire il numero di telefono nel campo apposito;

nel campo apposito; una volta ricevuto il link per eseguire il download dell'app.

Dopo aver portato a termine l'iscrizione, è possibile ottenere l'apertura del conto e, nel giro di pochi giorno, la carta pronta all'uso (con tanto di cashback).

Revolut Pro non è solo cashback: quali sono gli altri vantaggi di questa carta?

Tra i tanti vantaggi legati a questo strumento vi è la sua duttilità, anche per quanto riguarda il ricevimento dei pagamenti. Basta infatti un semplice codice QR da scansionare o un link di pagamento per poter ottenere gli stessi.

La possibilità di personalizzare le fatture e l'app con il riassunto di tutte le attività che coinvolgono carta/conto, sono altri fattori da non sottovalutare.

La piena compatibilità con tutti i principali circuiti (Visa e MasterCard) e sistemi di pagamento alternativi (Google Pay e Apple Pay) nonché con i pagamenti contactless, rafforzano ulteriormente l'idea di un servizio di altissimo livello.

Non solo: Revolut Pro si rivela ideale anche per chi ha clienti esteri o si trova spesso a lavorare fuori dai confini nazionali.

La possibilità di effettuare bonifici internazionali e di ottenere un cambio valute con tassi vantaggiosi è un chiaro segnale in tal senso.

