Revolut Premium: provalo gratis per 3 mesi e goditi numerosi vantaggi

Revolut continua a distinguersi come una scelta privilegiata per coloro che cercano un conto con carta abbinata e un'ampia gamma di servizi extra. In particolare, il piano Revolut Premium si presenta come la soluzione ideale per chi desidera sfruttare appieno ciò che la fintech ha da offrire.

Cosa offre il piano Premium di Revolut?

Il piano Premium include una carta di pagamento personalizzata con la possibilità di effettuare prelievi fino a 400 euro al mese senza commissioni. Gli utenti godono anche di vantaggi come uno sconto del 20% sui bonifici internazionali e l'accesso a 2 conti Revolut <18 per minorenni.

Il cashback del 5% sugli alloggi e diverse coperture assicurative, tra cui l'assicurazione medica globale, completano l'offerta, rendendo questo piano una scelta completa per le esigenze finanziarie e di viaggio.

Per rendere l'esperienza ancora più attraente, Revolut Premium è attualmente offerto in una prova gratuita di 3 mesi, seguita da un costo mensile di 9,99 euro.

Al termine del periodo di prova, gli utenti hanno l'opzione di passare al piano Revolut Standard, privo di canone mensile.

Approfittare della prova gratuita di tre mesi è un'opportunità da non perdere, considerando la mancanza di vincoli e la possibilità di passare senza restrizioni al piano Standard.

Oltre alla comoda carta abbinata, questa versione di Revolut offre accesso a prezzi ridotti per tutti i principali servizi della fintech, inclusa la conveniente conversione valutaria senza costi aggiuntivi e senza limiti di importo.

Le assicurazioni incluse, come la copertura medica globale e l'assicurazione per il bagaglio, forniscono ulteriore sicurezza e tranquillità.

Per iniziare subito la tua prova gratuita di Revolut Premium e godere di questi vantaggi esclusivi, clicca sul link sottostante:

Con la possibilità di passare in qualsiasi momento al piano Standard a canone zero, Revolut offre un'esperienza finanziaria su misura per le tue esigenze.

