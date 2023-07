Revolut Premium: la carta per viaggiare, ora con tre mesi gratuiti

Se sei un amante dei viaggi, Revolut Premium è il conto perfetto che fa al caso tuo. Con vantaggiosi tassi di cambio e strumenti avanzati per gestire le valute in tempo reale, questa carta ti offre tranquillità e sicurezza durante i tuoi soggiorni in tutto il mondo. Non dovrai più preoccuparti dei costi nascosti o delle commissioni bancarie: con Revolut Premium, puoi pagare come un locale e goderti una totale trasparenza finanziaria.

Sei un nuovo utente? Per te c'è una promozione speciale: Revolut offre, infatti, un periodo di prova gratuito di ben tre mesi per il piano Premium. Un'opportunità da cogliere al volo, specialmente se sei in partenza per le vacanze estive o stai per affrontare un viaggio di lavoro.

L'utilità di Revolut Premium in viaggio

Revolut Premium offre una serie di vantaggi esclusivi, dedicati a chi viaggia per lavoro o per diletto. A partire dalla prenotazione degli alloggi, mai così semplice: che tu stia cercando un accogliente bed and breakfast o una lussuosa stanza d'albergo, Revolut ti permette di prenotare direttamente tramite l'app, con pochi e semplici passaggi. Dimentica le lunghe ricerche su diversi siti web: con Revolut, hai tutto ciò che ti serve a portata di mano.

Una caratteristica unica di Revolut Premium è il suo conto multivaluta. Puoi convertire e inviare denaro in oltre 30 valute diverse, rendendo i tuoi viaggi internazionali ancora più convenienti. Con un nuovo account, puoi accedere istantaneamente alla valuta desiderata e sfruttare i vantaggi di un conto che si adatta alle tue esigenze finanziarie.

Revolut Premium offre anche altri vantaggi esclusivi riservati ai suoi utenti. Puoi ottenere fino al 10% di cashback sulle tue prenotazioni, risparmiare sulle tariffe speciali sulla prenotazione degli alloggi, che è sempre senza commissioni aggiuntive - se effettuata tramite piattaforma.

Ora hai l'opportunità di provare Revolut Premium gratuitamente per tre mesi. Per accedere a questa promozione esclusiva, collegati alla pagina ufficiale dell'offerta e segui le istruzioni per scaricare l'applicazione Revolut. Una volta iscritto, potrai richiedere l'upgrade al piano Premium senza alcun costo aggiuntivo. È un'occasione unica per vivere l'esperienza completa di Revolut Premium e scoprire tutti i vantaggi che questo conto multivaluta, a cui è associata una comoda carta Mastercard, ha da offrire.

