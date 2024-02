Revolut Premium GRATIS per 3 mesi: scopri come

Revolut si afferma è una delle soluzioni di digital banking più innovative e complete sul mercato, offrendo un'ampia gamma di servizi finanziari digitali pensati per soddisfare le esigenze di un pubblico globale. Con la possibilità di gestire denaro in oltre 30 valute diverse, Revolut è adatta per chi viaggia frequentemente o per chi desidera ottimizzare la gestione delle proprie finanze in un contesto internazionale.

Perché Revolut è speciale?

Revolut offre un conto completamente digitale, associato a una carta di pagamento che permette acquisti all'estero nella valuta locale al tasso di cambio reale, eliminando così i tassi di cambio che applicano le banche tradizionali. L'app Revolut mette a disposizione funzionalità avanzate come l'impostazione di limiti di spesa, la creazione di salvadanai digitali per risparmiare con facilità, e analisi di spesa settimanali per tenere sotto controllo le proprie finanze.

Per i nuovi iscritti, Revolut offre un'opportunità imperdibile: 3 mesi gratuiti del servizio Premium. Questo piano, normalmente a 9,99 euro al mese, include una serie di vantaggi come prelievi gratuiti fino a 400 euro al mese, sconti sulle commissioni per i bonifici internazionali, cashback sugli alloggi fino al 5%, assicurazione medica globale, e molto altro. Al termine del periodo promozionale, gli utenti possono scegliere se continuare con il piano Premium o passare al piano Standard, senza canone.

Come attivare la promozione? Semplice: basta visitare il sito ufficiale di Revolut, inserire il proprio numero di telefono nella pagina dedicata e seguire le istruzioni per scaricare l'app e aprire un conto. Una volta effettuato l'upgrade al piano Premium, si potranno sfruttare immediatamente tutti i vantaggi offerti.

Sceglier Revolut siginfica fare un passo avanti nella gestione delle finanze personali. Dall'organizzazione e monitoraggio degli abbonamenti attivi, alla gestione delle carte di pagamento direttamente dall'app, fino alla possibilità di effettuare pagamenti di bollette e tasse senza commissioni tramite PagoPA, Revolut è il digital banking ancora più smart ed efficiente. Oltre 35 milioni di utenti hanno scelto di affidarsi a Revolut, stanchi del tradizionale settore bancario. Se anche tu sei alla ricerca di flessibilità, convenieza e sicurezza in un'unica soluzione visita ora il sito e apri il tuo conto.

