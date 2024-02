Revolut Premium gratis per 3 mesi: iscriviti ora

Se ti dicessimo che esiste un modo per rivoluzionare la gestione delle tue finanze? Si chiama Revolut Premium, ora disponibile per te con un'offerta imperdibile: 3 mesi di abbonamento completamente gratuiti. Ma cos’è e come funziona?

Perché scegliere Revolut Premium

Revolut Premium si propone come la soluzione ideale per chi cerca efficienza e sicurezza nelle operazioni finanziarie quotidiane, dall'invio rapido di denaro alla gestione delle spese in viaggio, il tutto con un occhio di riguardo per l'esclusività e la comodità. Iscrivendoti oggi, potrai sperimentare tutti i servizi Premium senza alcun costo per i primi tre mesi.

Come fare? Devi solo visitare la pagina dedicata alla promozione, inserire il tuo numero di telefono per ricevere un link esclusivo al download dell'app Revolut e aprire il tuo conto in pochi semplici passi. Una volta effettuato l'upgrade al piano Premium, avrai immediatamente accesso a tre mesi gratuiti di abbonamento, dopodiché il servizio continuerà al costo di 9,99 euro al mese, oppure puoi scegliere di passare al piano Standard.

Tra i vantaggi più significativi di essere un cliente Revolut puoi trovare:

Sicurezza avanzata sulle transazioni per proteggere i tuoi acquisti in ogni momento;

Carte Revolut dal design unico e accattivante, con notifiche di pagamento in tempo reale e controllo completo delle funzioni di sicurezza direttamente dall'app;

Compatibilità con Google Pay e Apple Pay

Funzioni esclusive per i viaggi come carta multivaluta, assicurazione viaggio e soluzioni per l'alloggio;

Invio e richiesta di denaro istantanei in oltre 160 paesi, con la possibilità di dividere le spese facilmente e senza complicazioni.

C’è un motivo per cui oltre 35 milioni di clienti in tutto il mondo hanno già scelto Revolut. Questa è la tua occasione per provare gratuitamente tre mesi di piano Premium. Visita il sito e approfitta subito di questa offerta esclusiva.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Le opinioni espresse all'interno dei contenuti sono esclusivamente dell'autore e non riflettono le opinioni e convinzioni di Revolut. Tuttavia, questo sito guadagna una commissione attraverso i link di affiliazione