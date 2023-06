Revolut Premium gratis: come riscattare l'offerta in tre passi

Sapevi che puoi ottenere tre mesi gratis di Revolut Premium? Si tratta di una nuova promozione lanciata dall'azienda fintech per tutti i suoi nuovi clienti. Revolut è un conto digital banking completo che ti offre un gran numero di funzionalità e una carta circuito Mastercard per tutte le tue spese - sia in Italia che all'estero, quando viaggi. L'offerta in corso ti permette di azzerare il canone, che altrimenti ammonta a 7,99 euro mensili, per un periodo di tre mesi, così da permetterti di testare tutti i vantaggi della piattaforma.

Tutte le funzionalità di Revolut Premium

Revolut semplifica tutte le tue spese quotidiane raggruppandole all'interno di un'unica piattaforma. E i vantaggi sono davvero numerosissimi: dalla possibilità di inviare e richiedere denaro con un semplice tap in oltre 200 paesi alla possibilità di bloccare abbonamenti indesiderati, fino ai premi esclusivi che puoi richiedere tramite la sezione "Offerte".

Ma Revolut dà il meglio di sé durante i viaggi. La piattaforma non solo ti permette di spendere all'estero nella valuta locale al tasso di cambio reale - perfetto se sei diretto fuori dall'Unione Europea -, ma ti permette anche di viaggiare con stile spendendo meno grazie ai pass per lounge aeroportuali.

Poi c'è anche la sezione "Soggiorni": utilizzarla conviene, perché ti permette di prenotare alloggi in tutto il mondo senza commissioni di prenotazione e di ottenere fino al 10% di cashback. Infine, un'altra chicca di Revolut è il suo sistema di sicurezza che supervisiona costantemente il tuo conto per segnalarti transazioni sospette e richiedere una verifica aggiuntiva per proteggerti.

Come richiedere tre mesi di Revolut Premium gratis

Approfittare della promozione è semplicissimo, bastano tre semplici passaggi:

Accedi alla pagina dell'offerta e inserisci il tuo numero di telefono nell'apposito riquadro: otterrai un link unico per scaricare l'app Revolut Registrati a Revolut e apri il tuo conto Effettua e ottieni l'upgrade a Premium quando richiesto

Una volta terminati i tre mesi di prova, i costi mensili dell'abbonamento verranno applicati automaticamente.

