Revolut Premium: così puoi ottenere 3 mesi gratuiti

Sei pronto a rivoluzionare la gestione del tuo denaro? Revolut ti offre un'opportunità imperdibile: iscriviti ora e ricevi 3 mesi di Premium gratis. Una promozione esclusiva pensata per i nuovi clienti che vogliono usufruire di vantaggi esclusivi e gestire le proprie finanze in modo intelligente.

Come riscattare l'offerta: è facile e veloce

Aderire all'offerta è semplice. Basta inserire il tuo numero di telefono nel riquadro dedicato e otterrai un link unico per scaricare l'app Revolut. Una volta installata, registrati e apri il tuo conto in pochi clic. Effettuato l'upgrade a Premium, otterrai una prova gratuita di tre mesi.

Ricorda che i costi mensili dell'abbonamento si applicheranno automaticamente al termine del periodo di prova. Tutti i dettagli sono chiaramente spiegati nei Termini e Condizioni, garantendo trasparenza e chiarezza.

Con Revolut Premium, semplificare le tue spese quotidiane diventa semplice e accessibile: un'unica piattaforma che ti offre tutto ciò di cui hai bisogno per gestire il tuo denaro in modo efficiente. Invia e ricevi pagamenti con facilità, suddividi le spese con chiunque in oltre 160 paesi e gestisci la sicurezza delle tue carte direttamente dall'app.

Le carte Revolut non sono solo esteticamente belle da vedere, ma offrono anche funzionalità avanzate. Ricevi notifiche di pagamento istantanee e utilizza servizi come Google Pay o Apple Pay per iniziare a fare acquisti immediatamente.

Revolut si prende cura di te durante i viaggi, che tu abbia bisogno di una carta multivaluta, assicurazione o assistenza per l'alloggio. Approfitta di tassi di cambio reali per le spese all'estero e viaggia con stile spendendo meno grazie ai pass per le lounge aeroportuali.

Grazie ai sistemi di sicurezza end-to-end e partner fidati, potrai ottenere la tranquillità che meriti. Sistemi premiati su misura monitorano costantemente il tuo conto per segnalare transazioni sospette, proteggendo i dettagli della tua carta e richiedendo verifiche aggiuntive quando necessario.

Unisciti a oltre 35 milioni di clienti soddisfatti in tutto il mondo che già beneficiano dei servizi avanzati offerti da Revolut e ottieni ben 3 mesi gratuiti di Premium: iscriviti tramite la pagina dedicata, scarica l'applicazione ed effettua l'upgrade per aderire subito alla promozione.

