Revolut Premium: 5 motivi che te lo faranno amare (il sesto è gratis)

Qual è la soluzione di digital banking più innovativa del momento? È Revolut, il moderno conto dotato di carta Mastercard offerto da Revolut Ltd, una società fintech con sede nel Regno Unito.

Con Revolut avrai a disposizione una vasta gamma di piani, ma il più completo di tutti è Premium, disponibile a soli 7,99 euro al mese. Questo piano è perfetto per coloro che cercano uno stile di vita globale e vogliono la sicurezza di poter spendere, investire e risparmiare in modo intelligente.

Ma l'aspetto migliore è che puoi ottenere Revolut Premium gratuitamente per ben tre mesi. E per apprezzare ancora meglio tutte le sue funzionalità e vantaggi, ecco 5 motivi + 1 che ti faranno amare (per davvero) Revolut Premium.

Cinque motivi, un solo conto: Revolut Premium

Vorresti effettuare l'upgrade gratuito a Revolut Premium ma non sei sicuro o non conosci i suoi vantaggi? Ecco 5 motivi (+1) per scegliere la fintech.

Revolut è un conto perfetto per tutto ciò che riguarda i viaggi. Dalla divisione delle spese agli ottimi tassi di cambio, il tuo soggiorno non sarà mai stato così rilassante; Avrai a disposizione diversi strumenti che ti permetteranno di gestire i cambi valuta in qualsiasi momento e senza costi nascosti, per pagare proprio come un locale. Revolut garantisce assoluta trasparenza; Conversa e invia denaro in oltre 30 valute: Revolut è un conto multivaluta e ti basterà creare un nuovo account per utilizzare la valuta scelta in pochi secondi. Non mancano ottimi prezzi e ordini limit e stop; Prenota il tuo alloggio in tutto il mondo direttamente con Revolut in pochi tap, dai B&B più economici alle stanze lussuose per chi vuole viziarsi un po'; Non solo puoi prenotare scegliendo tra migliaia di alloggi, ma potrai anche goderti fino al 10% di cashback, tariffe esclusive e nessun costo per la prenotazione.

L'ultimo motivo extra è la promozione in corso, che ti permetterà di ottenere Revolut Premium completamente gratis per ben tre mesi - il prezzo base è di 7,99 euro. Una v0lta collegato alla pagina dell'offerta ti basterà inserire il tuo numero di telefono per ottenere un link univoco da cui scaricare l'applicazione Revolut. Crea il tuo conto e richiedi subito i tuoi tre mesi gratuiti.

