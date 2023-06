Revolut Premium: 3 mesi gratis per gestire le tue finanze in sicurezza

Pronto a fare un salto di qualità nella gestione delle tue finanze? Revolut ha lanciato un'offerta che potrebbe cambiare il tuo modo di vivere l'esperienza del digital banking. Per un periodo di tempo limitato, infatti, potrai ottenere il piano Premium gratuitamente per tre mesi, permettendoti di sperimentare tutti i vantaggi di uno stile di vita finanziario globale senza dover sborsare nemmeno un centesimo.

Tutti i vantaggi di Revolut Premium

Revolut Premium è la soluzione definitiva per coloro che cercano un conto bancario innovativo, che li accompagni ovunque nel mondo, offrendo al contempo la sicurezza necessaria per spendere, investire e risparmiare in modo intelligente. Una volta che ti sarai unito alla famiglia Revolut Premium, avrai accesso a un'ampia gamma di funzionalità e privilegi esclusivi che ti faranno sentire un vero cittadino del mondo finanziario.

Uno dei vantaggi principali offerti da Revolut Premium è la possibilità di effettuare cambi valuta illimitati, consentendoti di evitare commissioni e costi di transazione scomodi durante i tuoi viaggi all'estero. La libertà di poter utilizzare la tua carta Mastercard Revolut ovunque ti trovi senza preoccuparti dei tassi di cambio ti offrirà una tranquillità senza pari durante i tuoi spostamenti.

I vantaggi di Revolut includono anche il 5% di cashback sulle prenotazioni di soggiorni, copertura medica e dentistica d'emergenza a livello globale, invio denaro gratuito e bonifici nazionali illimitati, prelievi fino a 400 euro al mese e una copertura d'acquisto fino a 2.500 euro all'anno.

Approfittare di questa offerta è semplice: accedi alla pagina dedicata e inserisci il tuo numero di telefono. Riceverai un link univoco che ti consentirà di scaricare l'app Revolut, dove potrai creare il tuo conto personale. Una volta completate le verifiche necessarie, potrai riscattare l'offerta e iniziare a beneficiare di tutti i vantaggi esclusivi di Revolut Premium.

Tuttavia, tieni presente che questa offerta è riservata esclusivamente ai nuovi clienti. Se non hai ancora avuto l'opportunità di scoprire Revolut, questo è il momento giusto per farlo. Scopri come una semplice scelta può cambiare radicalmente il modo in cui gestisci il tuo denaro, sia in Italia che all'estero.

