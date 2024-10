Revolut: la prossima vacanza te la regala il programma RevPoints

Revolut è una nota app finanziaria che offre diverse soluzioni interessanti, tra cui un conto multivaluta senza commissioni, la possibilità di aprire un conto cointesto, così come quella di risparmiare in maniera semplice attraverso degli appositi salvadanai. Un ulteriore vantaggio è il programma RevPoints, grazie al quale si ha l'opportunità di ottenere importi benefit, tra cui miglia aeree e sconti su soggiorni e tour.

Non è quindi esagerato affermare che con RevPoints di Revolut ci si può perfino regalare una vacanza, che sia in Italia o all'estero. Intanto però, il primo passaggio indispensabile è registrarsi a Revolut: l'iscrizione è disponibile su questa pagina del sito ufficiale.

Perché RevPoints di Revolut può regalare una vacanza

Il programma gratuito RevPoints consente di accumulare fino a un punto per ogni euro speso con la carta Revolut. Con questi punti si possono poi riscattare tutta una serie di ricompense, tra cui sconti su strutture ricettive e tour in una determinata località turistica, ma anche miglia aeree con le più importanti compagnie aeree.

Ed è così che si ha l'opportunità di trasformare i propri punti accumulati con il programma RevPoints in viaggi aerei, esperienze e soggiorni, le tre componenti fondamentali di una qualsiasi vacanza.

A proposito di viaggi in aerei, Revolut vanta una partnership con KLM, Air France, Iberia, British Airways e altre compagnie, con le quali è possibile ottenere un miglio per ogni euro convertito. Allo stesso modo funziona per i soggiorni: ad esempio, con 5.000 RevPoints si ottengono fino a 100 euro di sconto sulla prenotazione di un hotel disponibile nella sezione Soggiorni dell'app.

Per beneficiare dei vantaggi di RevPoints, tutto quello che occorre è un conto Revolut: lo puoi aprire su questa pagina del sito ufficiale.





Le opinioni espresse all'interno dei contenuti sono esclusivamente dell'autore e non riflettono le opinioni e convinzioni di Revolut. Tuttavia, questo sito guadagna una commissione attraverso i link di affiliazione



Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.Le opinioni espresse all'interno dei contenuti sono esclusivamente dell'autore e non riflettono le opinioni e convinzioni di Revolut. Tuttavia, questo sito guadagna una commissione attraverso i link di affiliazione