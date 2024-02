Revolut: il conto online GRATIS che ti semplifica la vita

Per semplificare la gestione delle proprie finanze personali, serve una soluzione di conto digitale moderna e priva di costi nascosti. Una delle migliori è Revolut, conto online completamente gratuito e pieno di vantaggi esclusivi.

Il piano Standard è privo di canone mensile. Disporrai di una carta gratuita e potrai anche crearne di virtuali usa e getta, opzione preziosa su vuoi proteggere i tuoi dati personali o limitare l'accesso alle informazioni della carta principale. C’è dell’altro, però: continua a leggere per sapere cosa.

Revolut Premium: vantaggi esclusivi a costo accessibile

Oltre per il piano Standard, puoi optare per quello Premium, che non è gratuito, ma è molto più vantaggioso in termini di servizi offerti. La grande novità di questo periodo è questa: registrandoti a Revolut Standard, potrai ottenere 3 mesi gratuiti del piano Premium. Questa promo è riservata soltanto per i nostri lettori.

Scaduti i tre mesi, potrai continuare a usare la versione Premium di Revolut pagando soltanto 9,99 euro al mese. La carta è personalizzabile: puoi scegliere tra colori come lavanda, oro rosa o grigio siderale.

Inoltre, disporrai dell'assistenza prioritaria disponibile 24 ore su 24 tramite app, ma anche risparmiare il 20% sulle commissioni per i bonifici esteri.

In più, i prelievi presso qualsiasi ATM sono senza commissioni fino a 400€ al mese. Sarai anche coperto tramite polizza assicurativa gratuita per gli acquisti fraudolenti online o mai ricevuti a casa.

Non lasciarti sfuggire l’occasione di provare gratuitamente per 3 mesi un conto completo e vantaggioso come Revolut Premium. Registrati subito ed effettua l’upgrade del conto Standard. Clicca qui sotto e inizia!

