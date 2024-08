Revolut: il conto multivaluta che ti offre sicurezza e flessibilità in vacanza

Per i viaggiatori appassionati, un conto multivaluta gratuito per 3 mesi è un’opportunità imperdibile. Revolut ha reso questo possibile con una carta prepagata e un conto che offre una vasta gamma di funzionalità. Se stai pianificando un viaggio all’estero, non dovrai più preoccuparti del cambio valuta. Questo conto ti consente infatti di gestire diverse valute senza pagare commissioni dal lunedì al venerdì. Dipende dal piano che scegli.

Per chi detesta gli imprevisti, il piano Premium di Revolut salva la vita. Questo piano offre coperture assicurative complete, come per il bagaglio smarrito, ritardi aerei e un’assicurazione medica globale. È evidente che chi vive con la valigia sempre pronta dovrebbe scegliere Revolut ad occhi chiusi.

Rivoluzione Premium: il conto multivaluta che fa per te

Grazie alla Special Promo, il piano Premium di Revolut, normalmente a 9,99 euro al mese, è gratuito per 3 mesi. Quali sono i vantaggi che lo rendono appetibile? Ecco alcuni punti salienti:

Prelievi gratuiti fino a 400 euro al mese ;

; Sconto del 20% sulle commissioni per i bonifici internazionali;

Inclusione di due conti Revolut<18 ;

; Accesso scontato alle lounge aeroportuali;

Cambio valuta senza commissioni.

Tutti questi vantaggi fanno del conto Premium la scelta migliore per coloro che passano più tempo in aeroporto che a casa. Se per qualche strano motivo pensi che potresti fare a meno di tutti questi vantaggi, puoi sempre passare alla versione Standard gratuita.

Non perdere altro tempo. Visita il sito di Revolut e cogli al volo questa offerta. Mentre gli altri continuano a cambiare i loro soldi a caro prezzo, tu no grazie al tuo conto multivaluta gratuito per tre mesi.





Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.Le opinioni espresse all'interno dei contenuti sono esclusivamente dell'autore e non riflettono le opinioni e convinzioni di Revolut. Tuttavia, questo sito guadagna una commissione attraverso i link di affiliazione