Revolut: il conto multivaluta che non ti fa pagare le commissioni

Durante un viaggio all'estero ci sono spese extra che spesso e volentieri rimangono nascoste, salvo poi accorgersene quando ormai è troppo tardi. Tra queste figurano anche le commissioni sulle transazioni in valuta estera. Se ad esempio si va negli Stati Uniti e si paga con la propria carta di credito, gli esercenti applicheranno una commissione per ogni pagamento effettuato con la carta.

Uno dei rimedi più efficaci è poter contare su un conto multivaluta. Tra i migliori si annovera Revolut, che permette di convertire somme illimitate di denaro in oltre 29 valute senza commissioni e prelevare fino a 400 euro al mese senza commissioni. Grazie all'ultima offerta in corso, è possibile beneficiare di tre mesi gratis di Revolut Premium registrandosi per la prima volta al servizio.

Come ottenere tre mesi gratis di Revolut Premium

Per ricevere 3 mesi di Revolut Premium gratis è sufficiente iscriversi per la prima volta al servizio Revolut. L'iscrizione prevede come passaggio iniziale l'inserimento del proprio numero di telefono, dopodiché si riceve un link univoco attraverso cui scaricare l'app Revolut sul proprio smartphone.

Una volta completato il download dell'app, il passaggio successivo è accedere al proprio nuovo conto Revolut con il numero di cellulare indicato all'inizio. A questo punto non si deve far altro che aspettare la notifica in cui Revolut invita ad effettuare l'upgrade al piano Premium: grazie alla promozione, il passaggio è gratuito.

Al termine del periodo promozionale, il costo è di 9,99 euro al mese. Incluso nel costo del canone anche un risparmio del 20% sulle commissioni per i bonifici esteri, l'abbonamento ai piani premium di Freeletic, Tinder, Sleep Cycle e NordVPN, nonché i Revpoints, punti che si ottengono con le spese effettuate con Revolut da convertire in vantaggi per i viaggi.

Per beneficiare dell'offerta vai su questa pagina dedicata del sito ufficiale Revolut.





Le opinioni espresse all'interno dei contenuti sono esclusivamente dell'autore e non riflettono le opinioni e convinzioni di Revolut. Tuttavia, questo sito guadagna una commissione attraverso i link di affiliazione



Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.Le opinioni espresse all'interno dei contenuti sono esclusivamente dell'autore e non riflettono le opinioni e convinzioni di Revolut. Tuttavia, questo sito guadagna una commissione attraverso i link di affiliazione