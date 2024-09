Revolut conviene ancora di più: 10 euro di cashback per chi si registra adesso

Non sarà un bancomat, ma Revolut regala ugualmente 10 euro di cashback a chi si registra adesso. Stiamo parlando di un conto che elimina il canone con il piano Standard, con carta di pagamento inclusa e molti altri vantaggi. Per chi vuole di più, ci sono i piani Plus e Premium, con diversi vantaggi extra.

Revolut: conto a canone zero e 10 euro di cashback

Con Revolut Standard, fai tuo un conto a canone zero. È ricco di vantaggi e permette prelievi senza commissioni fino a 200 euro (o 5 operazioni di prelievo) al mese. Non solo, puoi anche cambiare valuta senza commissioni dal lunedì al venerdì fino a un massimo di 1.000 euro al mese.

Revolut ti apre anche la porta a servizi di investimento, mentre per chi ama accumulare punti, ci sono i RevPoints, che ottieni effettuando acquisti con la carta e da usare per ottenere bonus come miglia aeree, soggiorni, esperienze sensazionali e sconti su negozi partner.

Per aprire il conto Revolut, basta accedere alla pagina ufficiale. Se lo fai in questo periodo, effettuando poi una transazione con la carta, avrai il bonus rimborso.

Insomma, con Revolut e il suo piano Standard, puoi godere di tutti i vantaggi descritti e, soprattutto, ricevi anche 10 euro di cashback. Non aspettare troppo, perché questa offerta durerà ancora per pochi giorni.





Le opinioni espresse all'interno dei contenuti sono esclusivamente dell'autore e non riflettono le opinioni e convinzioni di Revolut. Tuttavia, questo sito guadagna una commissione attraverso i link di affiliazione



