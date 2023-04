Revolut, conto corrente con 3 mesi Premium gratuiti: approfittatene ora

Ottenete tre mesi Premium in omaggio aprendo un conto Revolut, il conto corrente più diffuso e apprezzato per le funzionalità offerte. Offre infatti la possibilità di inviare fondi in oltre 29 valute senza commisioni, assicurazioni valide al livello mondiale, la possibilità di scegliere tra diverse tipologie di carte e molto altro. L'app, semplice da utilizzare, permette di gestire facilmente il denaro e i movimenti. Scoprite come ottenere l'offerta!

Revolut conto corrente: tutti i vantaggi

Revolut è un conto corrente davvero flessibile. È indirizzato a giovani e adulti e permette di aprire fino a due conti Junior. Chi ha necessità di inviare fondi in altre valute, potrà farlo senza commissioni e in tutti i giorni della settimana. È inoltre possibile prelevare gratuitamente fino a 400€ al mese dagli ATM della rete Revolut. C'è una vasta gamma di carte Premium tra cui scegliere, che verranno inviate gratuitamente a casa tramite spedizione espressa con il corriere.

Chi viaggia spesso può anche beneficiare di assicurazioni internazionali, come coperture mediche e dentistiche di emergenza, sui voli in ritardo, sui bagagli o su sport invernali. Queste si estendono anche agli acquisti: se il prodotto è stato danneggiato o rubato, verrà rimborsato con un periodo di reso di 90 giorni. Lo stesso vale per i biglietti e per gli eventi. Non mancano i cashback, ottenibili dopo aver prenotato dei viaggi o dei soggiorni: è possibile ottenere fino al 10% senza alcun costo di prenotazione.

Come ottenere 3 mesi Premium con Revolut

Approfittare dell'offerta Revolut per ottenere 3 mesi Premium in omaggio è veramente semplice. Basterà inserire il proprio numero nell'apposito campo, in modo da ricevere il link univoco per scaricare l'app. Seguite quindi la procedura di registrazione al servizio e il gioco è fatto! Il vostro account sarà da subito aggiornato per darvi la possibilità di provare gratuitamente tutti i vantaggi dell'account Premium. Un'occasione da non lasciarsi sfuggire!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.