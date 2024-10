Revolut: con i RevPoints prenoti le tue vacanze di Natale

Revolut ha arricchito la sua offerta con una nuova funzionalità: il programma RevPoints. Questo sistema permette di accumulare punti ogni volta che si effettuano acquisti con la carta Revolut (disponibile senza costi aggiuntivi). I punti raccolti possono poi essere utilizzati per ottenere miglia aeree o sconti su hotel e esperienze, perfetti per organizzare le vacanze di Natale, le ferie estive o anche un weekend fuori porta, con vantaggi su voli e soggiorni. Inoltre, per chi decide di passare dal piano Standard a uno a pagamento, Revolut offre un bonus extra in RevPoints, incoraggiando l'upgrade. Ecco come sfruttare i RevPoints. Aprire un conto è semplice: basta accedere al sito ufficiale e registrarsi.

Come accumulare i RevPoints con Revolut

Il programma RevPoints, completamente gratuito, rappresenta un ulteriore beneficio per chi sceglie Revolut. Il numero di punti accumulati varia in base al piano scelto: con il piano Standard si guadagna un punto ogni 10 euro spesi, mentre con il piano Ultra il rapporto è di un punto per ogni euro speso.

I vantaggi di questo conto sono tanti. Tutti i clienti, indipendentemente dal piano, ricevono una carta di pagamento per acquisti e prelievi (con un limite mensile gratuito che cambia a seconda del piano). Anche il cambio valuta è senza commissioni, con un limite mensile variabile in base al piano.

Revolut offre anche accesso facilitato a servizi di investimento e molti altri vantaggi. Recentemente, ha introdotto anche la possibilità di richiedere prestiti personali direttamente dall’app.

Per ulteriori informazioni e per aprire il conto, vai su questa pagina del sito di Revolut. Iscrivendoti hai subito 10€ in regalo.





Le opinioni espresse all'interno dei contenuti sono esclusivamente dell'autore e non riflettono le opinioni e convinzioni di Revolut. Tuttavia, questo sito guadagna una commissione attraverso i link di affiliazione



Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.Le opinioni espresse all'interno dei contenuti sono esclusivamente dell'autore e non riflettono le opinioni e convinzioni di Revolut. Tuttavia, questo sito guadagna una commissione attraverso i link di affiliazione