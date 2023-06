Revolut: come ottenere 3 mesi gratuiti del piano Premium

Revolut è uno dei conti online più appetibili del mercato di oggi. Tra le altre cose, è tra le poche banche in Italia a consentire di pagare bollette, tasse e multe senza alcuna commissione aggiuntiva. In più offre tanti vantaggi alle persone che amano viaggiare o sono spesso fuori dall'Italia per lavoro, come l'invio di bonifici internazionali con tassi di cambio favorevoli e cambio di denaro istantaneo in 29 valute. Tra i quattro piani disponibili, Revolut Premium è quello che garantisce il miglior rapporto qualità-prezzo. E proprio in queste ore puoi passare a Premium beneficiando di 3 mesi gratuiti. Ecco come fare.

Revolut Premium: i primi 3 mesi sono gratis

Il piano Premium di Revolut propone numerose funzionalità che consentono ai suoi clienti di spendere, investire e risparmiare in maniera più intelligenze. Tra i suoi vantaggi si annoverano i cambi valuta illimitati, il 5% di cashback sulle prenotazioni di strutture ricettive in tutto il mondo, un'assicurazione di viaggio completa. A tutto questo si aggiunge una copertura finanziaria pari a 2.500 sterline all'anno sugli acquisti, prelievi fino a 400 euro al mese senza commissione e bonifici internazionali scontati del 40%.

Il piano mensile di Premium costa 7,99 euro, ma oggi puoi ottenere 3 mesi gratuiti se segui la procedura che trovi qui sotto:

collegati a questa pagina e inserisci il tuo numero di telefono per ricevere un link personalizzato per scaricare l'app Revolut;

crea un nuovo account in pochi minuti;

esegui l'upgrade al piano Premium, riceverai in automatico il periodo di prova gratuito della durata di 3 mesi.

Goditi 3 mesi gratuiti di Revolut Premium e parti per le tue vacanze con maggiore serenità grazie all'assicurazione di viaggio integrata.

