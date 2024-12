Revolut Business: scopri il piano perfetto per la tua azienda

Avere un conto aziendale flessibile e innovativo può fare la differenza. Revolut Business è la soluzione ideale per le imprese che cercano una gestione semplificata delle finanze aziendali, con strumenti avanzati pensati per migliorare l'efficienza e ottimizzare i costi. Grazie ai suoi piani personalizzabili, Revolut Business offre opzioni adatte a ogni tipo di attività, dalle piccole startup alle grandi aziende. E con la possibilità di scegliere il piano più adatto alle proprie esigenze, ogni impresa può accedere a funzionalità su misura, mantenendo il controllo totale sulle proprie finanze.

Revolut Business: piani su misura per ogni esigenza aziendale

Revolut Business offre una gamma di piani progettati per adattarsi alle necessità di diverse realtà aziendali. Ogni opzione è pensata per semplificare la gestione finanziaria e garantire strumenti all’avanguardia per amministrare pagamenti, trasferimenti e molto altro.

Il piano Basic da 10€ al mese rappresenta un’ottima scelta per chi desidera utilizzare il servizio con accesso a funzionalità di base ma essenziali per la gestione aziendale. Per le imprese che cercano soluzioni più avanzate, il piano Grow offre un livello di funzionalità più completo a un prezzo competitivo, ideale per chi sta espandendo la propria attività. Costo: 30€ al mese.

Per le aziende più strutturate, i piani Scale e Enterprise sono i più indicati. Enterprise in particolare è progettato per offrire soluzioni scalabili e personalizzabili.

Tutti i piani Revolut Business includono:

La possibilità di effettuare pagamenti internazionali in più valute a costi ridotti;

L'accesso a carte aziendali fisiche e virtuali, per semplificare le spese e il controllo del budget;

Strumenti per la gestione delle fatture, che consentono di risparmiare tempo e migliorare l'efficienza operativa.

Con Revolut Business, puoi trovare il piano perfetto per supportare la crescita della tua azienda. Che tu sia una startup, un libero professionista o una grande impresa, Revolut ti offre la flessibilità e gli strumenti per affrontare le sfide del mercato moderno.

Visita il sito ufficiale di Revolut Business per scoprire tutti i dettagli dei piani disponibili e scegliere quello che meglio si adatta alle tue esigenze aziendali. Non aspettare: ottimizza la gestione delle tue finanze con una soluzione innovativa e completa!





Le opinioni espresse all'interno dei contenuti sono esclusivamente dell'autore e non riflettono le opinioni e convinzioni di Revolut. Tuttavia, questo sito guadagna una commissione attraverso i link di affiliazione



