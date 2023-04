Revolut, arriva la nuova app: tutte le novità per le coppie e non solo

Con l'arrivo della versione 9.0 dell' app Revolut, per i clienti di tale piattaforma vi sono alcune novità estremamente interessanti.

Si parla, tra le altre cose, della possibilità di creare un conto cointestato, attivabile in tutto lo Spazio Economico Europeo. La nota carta, utilizzata da oltre 28 milioni di persone in tutto il mondo, presenta così una soluzione ideale per coppie, famiglie e amici, con la possibilità di gestire il conto stesso tra più persone.

Sempre in ottica aggiornamento, l'app ha potuto giovare di alcune migliorie lato interfaccia, con scorciatoie della schermata iniziale personalizzabili e la possibilità di avviare e gestire chat di gruppo tra utenti Revolut.

Novità che vanno ad impreziosire ulteriormente una delle carte prepagate più famose ed apprezzate al mondo.

Conti cointestati e non solo: le novità legate alla versione 9.0 dell'app Revolut

La proposta di Revolut prevede un alto tasso di flessibilità, che permette di realizzare conti cointestati su misura, ideali per contesti che coinvolgono:

partner

fratelli

amici

coinquilini

o qualunque situazione che coinvolge due persone. Per ottenere questo tipo di servizio non esistono requisiti particolari e, di fatto, chiunque può accedervi. Una soluzione del genere, per esempio, può risultare essenziale nella gestione delle utenze o altre spese da condividere con un'altra persona.

A ciò vanno poi aggiunti tutti i vantaggi "classici" legati alle carte Revolut, soprattutto in ottica sicurezza.

La piattaforma, per esempio, supervisiona i conti per segnalare transazioni sospette, tenendo al sicuro i dettagli della carta e richiedendo una verifica aggiuntiva in caso di dubbi.

La possibilità di effettuare acquisti e prelievi anche fuori dalla zona Euro con il cambio reale è un altro vantaggio concreto, così come il blocco immediato di abbonamenti indesiderati.

A rendere ancora più interessante questa proposta vi è una promozione interessante per i nuovi clienti Revolut.

Richiedendo ora la carta, infatti, è possibile ottenere 3 mesi di servizio Premium gratuitamente.

L'opportunità definitiva per provare con mano tutte le straordinarie potenzialità di questa piattaforma.

