Revolut ti da 3 mesi Premium gratis se apri il conto ora

Alla ricerca di un conto corrente flessibile? Revolut vi offre 3 mesi Premium gratuiti se aprite adesso il conto corrente. Si tratta di un servizio che permette di inviare e ricevere fondi in 30 differenti valute, nonché di beneficiare di assicurazioni quando siete in viaggio, anche all'estero, gestendo tutto comodamente dall'app. Ecco come ottenere i 3 mesi in omaggio!

Potete ottenere i 3 mesi gratis in tre semplici passaggi. Vi basterà recarvi nella pagina dell'offerta, quindi inserire il numero di telefono nella casella in alto, per ricevere il link univoco da cui scaricare l'app Revolut. Aprite quindi l'app e completate la procedura di iscrizione. Una volta terminato, aggiornate l'account a premium per ottenere 3 mesi gratuiti e poter provare tutti i benefici.

Revolut: perché sceglierlo

Revolut è un conto corrente molto flessibile. È possibile mandare o ricevere denaro con un tocco. I trasferimenti sono completamente gratuiti e non hanno alcuna commissione, se fatti con amici che utilizzano il servizio. Richiedere denaro è molto facile, potete scegliere se inviare un link, generare un codice QR o utilizzare la funzione "vicino a me".

È anche presente una sezione dedicata per il pagamento di multe o bollette, queste ultime possono essere divise con chiunque in oltre 200 paesi. Anche in questo caso, non sarà presente alcuna commissione. Vi trovate fuori a cena con gli amici? Potrete dividere anche il conto al ristorante o in qualsiasi altro locale! Vi basterà selezionare i contatti per fare tutto in automatico.

Revolut mette anche a disposizione un'area per il risparmio. Con Vault, potete istituire un salvadanaio impostando un obiettivo, tenendone d'occhio la progressione. Anche in questo caso è possibile condividere il risparmio con altri utenti, come famiglia o amici.

In abbinamento al conto corrente, avrete la possibilità di scegliere le carte di debito negli abbonamenti standard (gratuito), plus, premium e metal. In tutti i casi, la carta sarà anche disponibile in versione virtuale, direttamente dall'app. Sono anche compatibili con la maggior parte dei portafogli digitali, come Apple o Google Pay.

Approfittate ora della promozione e godetevi 3 mesi di funzionalità premium!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.