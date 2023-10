Revolut, 3 mesi di Premium gratis se ti iscrivi online

Se stai cercando un modo intelligente per gestire le tue finanze, risparmiare durante i tuoi viaggi e garantirti la massima sicurezza, c'è un'offerta che non puoi permetterti di lasciarti sfuggire: iscriviti a Revolut e ricevi 3 mesi di Premium gratis.

Come funziona la promozione Revolut?

Revolut semplifica le tue spese quotidiane offrendoti una piattaforma completa per gestire il tuo denaro. Con questa app potrai:

Effettuare e ricevere pagamenti senza complicazioni

Inviare e richiedere denaro con un semplice tocco, anche in più di 160 paesi

Dimenticarti degli abbonamenti indesiderati, grazie a Revolut

Ottenere premi esclusivi e risparmiare sui tuoi acquisti con le Offerte

e risparmiare sui tuoi acquisti con le Offerte Utilizzare carte con stile e contenuto, con notifiche di pagamento istantanee e la possibilità di gestire la sicurezza della carta direttamente dall'app

Iniziare a fare acquisti con Google Pay o Apple Pay in modo rapido e sicuro

Se sei un amante dei viaggi, Revolut ti copre le spalle. Con la carta multivaluta, l'assicurazione e i servizi di alloggio, viaggiare senza pensieri non è mai stato così semplice. Puoi aspettarti prenotazioni vantaggiose con "Soggiorni", che ti offrono fino al 10% di cashback, la possibilità di spendere all'estero nella valuta locale al tasso di cambio reale e di viaggiare con stile spendendo meno grazie ai pass per lounge aeroportuali.

Revolut è la soluzione completa per tutte le tue esigenze finanziarie. Con i suoi strumenti avanzati mostrare quanto tieni alle persone care grazie ai Regali, donare alle cause che ti stanno a cuore con un semplice tocco ed effettuare pagamenti istantanei in più di 30 Paesi e dividere e saldare i conti in modo semplice e rapido. Inoltre, Revolut ti garantisce tranquillità grazie ai suoi solidi sistemi di sicurezza e ai partner fidati.

Unisciti a oltre 35 milioni di clienti in tutto il mondo che già stanno sfruttando i servizi di Revolut. Ecco come riscattare l'offerta e ottenere 3 mesi di Premium gratuiti:

Accedi alla pagina della promozione e inserisci il tuo numero di telefono, dove ricevera i un link per scaricare l'applicazione

Registrati a Revolut e apri il tuo conto in pochi clic

Una volta registrato, segui le istruzioni per ottenere l'upgrade a Premium e accedere alla prova gratuita di tre mesi. Ricorda che i costi mensili dell'abbonamento verranno applicati automaticamente dopo il periodo di prova

Iscriviti ora e scopri un modo più intelligente di gestire il tuo denaro, viaggiare senza pensieri e garantirti la massima sicurezza con Revolut.

