Rete Wi-Fi dell'hotel sicura con questo strumento conosciuto soltanto dagli addetti ai lavori

La rete Wi-Fi dell'hotel in cui si alloggia presenta delle criticità: è una rete aperta, di conseguenza non protetta. E in ambito informatico, una rete non protetta equivale a una rete pericolosa. Pericolosa per i dati personali e le informazioni sensibili degli utenti che la usano per navigare in rete o peggio ancora per acquistare biglietti ed escursioni.

Il consiglio spassionato per tutti coloro che si stanno ponendo la domanda "ma la rete del mio hotel è sicura oppure no?" è di sottoscrivere una VPN, il servizio che consente di dormire sonni tranquilli, per davvero. Con questo strumento, ancora poco conosciuto dalla massa ma ben noto agli addetti ai lavori, è possibile nascondere la propria attività sul web, e tutti i dati associati, agli occhi di hacker e utenti malintenzionati. Game, set e match, volendo restare in ambito tennistico dopo la storica vittoria di Jannik Sinner a Wimbledon.

Una delle migliori VPN per la privacy dei propri dati personali è Surfshark, da anni uno dei punti di riferimento del settore sia in Italia che all'estero. In questi giorni i piani della durata di due anni del noto fornitore VPN sono in sconto fino all'87%, con prezzi a partire da 1,99 euro al mese, a cui si aggiungono 3 mesi extra di servizio in regalo e una garanzia di rimborso della durata di 30 giorni dalla data di acquisto.

Surfshark Starter, il piano Base disponibile al prezzo scontato di 1,99 euro al mese, include il servizio VPN e lo strumento Alternative ID. Della VPN abbiamo già detto, mentre per quanto riguarda Alternative ID si tratta di una funzionalità proprietaria di Surfshark utile per mantenere i propri contatti come e-mail e numero di telefono al sicuro, dal momento che permette di utilizzare degli indirizzi e-mail e dei contatti personali fake al momento dell'iscrizione a questo o a quell'altro servizio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.