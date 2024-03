Respira SANO con il Purificatore d'aria Amazon: oggi è tuo al suo MINIMO STORICO

Da adesso in poi potrai respirare aria più sana e pulita a casa grazie al Purificatore d'aria Amazon Basics! In occasione della Festa delle Offerte di Primavera, oggi puoi acquistarlo al suo prezzo minimo storico di 57 euro con uno sconto bomba del 16%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti.

Purificatore d'aria Amazon Basics: aria sana e pulita in tutta casa

Il Purificatore d'aria Amazon Basics, grazie al funzionamento congiunto del filtro True HEPA e del filtro ai carboni attivi ad alta efficienza, può migliorare efficacemente la qualità dell'aria in interni e offrirti un ambiente pulito.

L'innovativo sistema di filtraggio a 3 stadi cattura allergeni, peli di animali domestici, capelli, fumo, umidità, odori e particelle di polvere di grandi dimensioni, nonché il 99,97% del particolato fino a 0,3 micron. Per questo motivo è particolarmente adatto a chi soffre di allergie, soprattutto in questo periodo dell'anno.

È progettato per spazi di medie dimensioni fino a 12 m² con CADR (Tasso di emissione di aria pulita) di fumo da 100 m³/h. In particolare è ideale per soggiorni, camere da letto e sale da pranzo, ed impiega solo 30 minuti per purificare l'aria.

Per ottenere i migliori risultati, si consiglia di cambiare il filtro ogni 6-8 mesi, in base alla qualità dell'aria e all'utilizzo del dispositivo. Ci sarà il promemoria integrato a segnalarlo così da respirare sempre aria pulita senza preoccupazioni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.