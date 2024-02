Respira ARIA SANA in casa con il Purificatore Rowenta a PREZZO SPECIALE

È importante respirare aria sana e pulita in casa per il benessere di tutta la famiglia, e in particolar modo se ci sono bambini o persone anziane. Ad aiutarti c'è il Purificatore d'aria Rowenta Pure Air Genius, oggi disponibile su Amazon a soli 71 euro grazie ad un coupon di sconto del 20% da applicare al momento dell'ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Non aspettare oltre, corri a fare il tuo ordine per respirare aria sempre super pulita!

Purificatore d'aria Rowenta Pure Air Genius: modalità di utilizzo

Il Purificatore d'aria Rowenta Pure Air Genius è un accessorio prezioso per rendere l'ambiente di casa salubre in pochi minuti.

La potenza di purificazione è elevatissima infatti filtra fino al 100% degli allergeni e fino al 99,9% di particelle d'aria sottili come i virus. Con il filtro EPA è garantita la massima efficacia di filtrazione in qualsiasi ambiente domestico, anche nelle stanze più grandi di casa.

È dotato di 4 livelli di filtraggio: Pre-filtro (peli e polvere); Filtro a carbone attivo (fumo, odori e COV); Filtro Allergy+ (rimuove allergeni e particelle fini come pollini, peli di animali, acari della polvere, muffa, batteri o virus); Filtro NanoCaptur+ (formaldeide).

Il dispositivo è smart quindi rileva automaticamente le sostanze inquinanti, regolando la velocità di filtraggio per un'efficacia massima. In più è ultra rapido e purifica l'aria in soli 4 minuti, grazie all'alto tasso di consegna d'aria pulita di 350 m3 orari.

Non preoccuparti neanche della bolletta: Pure Air Genius consuma la stessa energia di una lampadina a LED, alla velocità minima, e inoltre è super silenzioso quindi il suo utilizzo offre il massimo relax.

Oggi il Purificatore d'aria Rowenta Pure Air Genius è disponibile su Amazon a soli 71 euro grazie ad un coupon di sconto del 20% da applicare al momento dell'ordine. Comincia a respirare aria più sana da oggi stesso!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.