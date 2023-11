Rendi sicuro il tuo lavoro da remoto con una VPN a meno di €4 al mese

L'ultima pandemia ha portato con sé grandi stravolgimenti, sia da un punto di vista economico sia sul piano sociale. Una delle novità più rilevanti nell'ambito del lavoro è sicuramente la diffusione capillare dello smart working, una modalità di lavoro che consente ai dipendenti di un'azienda di lavorare da casa anziché dalla propria postazione d'ufficio. Non tutto è però rosa e fiori, visto che il lavoro da casa nasconde più di un'insidia sul fronte della sicurezza online.

Ecco perché vi consigliamo di attivare un servizio VPN come NordVPN, azienda leader del settore in Italia e all'estero con tutta una serie di funzionalità pensate appositamente per la sicurezza dei propri utenti e dei loro dati personali. In questi giorni NordVPN è in offerta a partire da 3,79€/mese invece di 8,29€ grazie alla promozione Black Friday, con sconti fino al 65% sui piani di 2 anni.

NordVPN per la sicurezza del tuo lavoro da remoto

Un IP dedicato, il monitoraggio del Dark Web, la tecnologia Meshnet e il servizio Threat Protection: sono tante le funzionalità che NordVPN mette in campo per la sicurezza online degli utenti che lavorano da remoto, qualunque sia la loro posizione.

Iniziamo dall'IP dedicato, che permette di evitare le denylist e accedere alle reti con restrizioni, proteggendo allo stesso tempo la privacy online degli utenti. C'è poi il Dark Web Monitor, un servizio di monitoraggio del dark web grazie al quale è possibile ricevere in tempo reale avvisi nel caso il proprio account e i relativi dati personali vengano compromessi.

Le altre due funzionalità esclusive di NordVPN sono Meshnet e Threat Protection: la prima va a creare una rete cifrata privata per la condivisione dei file, il lavoro da remoto o la partecipazione a LAN party in completa sicurezza; la seconda agisce da blocco di pubblicità, tracker web, malware e altre minacce online.

Il piano di 2 anni di NordVPN a 3,79€ al mese è attivabile su questa pagina.

