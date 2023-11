Rendi la tua TV smart con la Xiaomi Mi Stick: SCONTO OUTLET ATTIVO

Le TV stick offrono un modo conveniente e accessibile per trasformare qualsiasi televisore in una piattaforma di intrattenimento intelligente. Oggi, su eBay, la Xiaomi Mi Stick è in sconto del 22% per un costo finale di 39,99€.

Xiaomi Mi TV Stick in grande promozione

Il Mi TV Stick è la soluzione ideale per avere lo streaming sempre a portata di mano, offrendo un'esperienza di intrattenimento completa in un formato incredibilmente leggero e portatile. Con meno di 30 g, questo lettore streaming portatile, alimentato da Android TV, si trasforma facilmente in una smart TV, offrendo una vasta gamma di opzioni di intrattenimento in ogni luogo.

Grazie alla sua proiezione smart, con Chromecast integrato, il Mi TV Stick consente di trasmettere senza sforzo video e contenuti direttamente dal tuo telefono, tablet o laptop allo schermo del televisore in 1080p.

La modalità wireless ti permette di proiettare facilmente da dispositivi come iPhone, iPad, Android o laptop al tuo TV, garantendo una connettività senza soluzione di continuità. Inoltre, puoi ricevere chiamate senza interrompere la riproduzione sul TV, garantendo un'esperienza senza interruzioni.

L'esperienza veloce e smart di Android TV 9.0 è supportata dal Mi TV Stick, che offre funzionalità di ricerca vocale, Chromecast e un consiglio personalizzato di video basato sulle tue preferenze di Youtube e Google Play. Il telecomando Bluetooth incluso, con Assistente Google, semplifica la navigazione e il controllo, consentendo anche l'accesso rapido a Netflix e Prime Video con tasti dedicati. La praticità, la leggerezza e la versatilità del Mi TV Stick lo rendono un compagno di intrattenimento essenziale in ogni situazione.

Oggi, su eBay, è disponibile uno sconto davvero interessante sulla Xiaomi Mi TV Stick del 22% per un costo totale d'acquisto di 39,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.